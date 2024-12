El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió a las conversaciones telefónicas entre el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el exjuez superior, Walter Ríos, y el exjuez supremo, César Hinostroza, e indicó que "cada quien se comunica con quien quiera". Hinostroza se encuentra actualmente prófugo de la justicia por estar relacionado con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que se negociaban los fallos judiciales a cambio de sobornos.

"En el cumplimiento de la función pública, puede haber algún cuestionamiento, pero en su vida privada cada quien se reúne con quien quiera, se comunica con quien quiera. Cuando se hace una investigación, lo primero que se hace es individualizar al agente infractor del delito; entonces, en este caso, no estamos hablando de estos temas, el señor ministro (Eduardo Arana) sabrá responder los detalles de cada una de sus reuniones, sus conversaciones, en fin", enfatizó Gutiérrez.

Según el último reportaje del dominical Cuarto Poder, Eduardo Arana y César Hinostroza registraron más de 180 llamadas telefónicas entre 2011 y 2018. En el reportaje periodístico se muestran los detalles del levantamiento de comunicaciones del ministro de Dina Boluarte y así como otros investigados por corrupción.

En sus mismas declaraciones, Gutiérrez descartó que las conversaciones entre ambos personajes públicos pueda ser computado como un delito o "que se pueda penalizar".

"Partiendo del principio de legalidad y taxatividad de la norma, no se puede penalizar o imputar un hecho ilícito en una reunión o en un relacionamiento de personas que pudieran ser públicas o privadas, pero responde a la actividad natural de todas las personas", comentó.

"El señor César Hinostroza, Walter Ríos, han sido funcionarios del más alto nivel, ser juez supremo es un honor. ¿Quién de los abogados del Perú osaría no reunirse o no conversar con un juez supremo? Pero no, no con personas que pudiera después imputarse si estaba o no en un delito", agregó Josué Gutiérrez.

Los Cuellos Blancos del Puerto: Eduardo Arana y César Hinostroza registran más de 180 llamadas telefónicas

Según Cuarto Poder, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el prófugo exjuez supremo César Hinostroza vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, registran más de 180 llamadas telefónicas entre 2011 y 2018. El dominical accedió a la información del levantamiento de comunicaciones de Arana e Hinostroza junto con otros investigados.

En esa misma línea, el titular del MINJUS participó en 30 llamadas con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, entre los años 2016 y 2018.

Por otro lado, el registro de comunicaciones también indica que Arana habló en 6 momentos con Alberto Orlando Rossel Alvarado, un fiscal superior arrestado en 2019 por supuestos actos de corrupción. Además, el ministro realizó 83 llamadas con Jimy García Ruiz, expresidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, quien fue condenado por tráfico de influencias.