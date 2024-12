Congreso aprueba inhabilitar a exministro Víctor Zamora por uso de pruebas rápidas en la pandemia por COVID 19

El Congreso aprobó denunciar ante el Ministerio Público e inhabilitar al exministro de salud Víctor Zamora por presunta omisión y demora en la compra de oxígeno y pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19. Debido a esto es acusado de la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tal como determinó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Esto se da luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobó, a inicios de octubre, el informe final que señala a Zamora de obstaculizar la adquisición de oxígeno medicinal y de no adherirse al Decreto de Urgencia 028-2020 para la compra de más de un millón de pruebas rápidas, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su eficacia.

Víctor Zamora: "Me acusan como un acto de mala fe"

Como parte de su defensa, el extitular del Minsa, Zamora aseguró que las acusaciones no responden a su gestión. "Los ministros de Estado no tienen entre sus responsabilidades funcionales la ejecución de compras. Pretender acusarme de una omisión respecto a una función que no está dentro de mis competencias. No solo es un erro técnico, sino también un acto de mala fe", refirió.

"Cualquier intento de atribuirme responsabilidad es, en el mejor de los casos, un caso de desconocimiento de la norma o, en el peor, un intento malintencionado de tergiversarla. No dudan en usar la mentira", agregó.

"Fuimos conejillos de indias"

Después de su defensa, se desarrolló el debate en el Pleno, en el cual la mayoría de bancadas de mostraron a favor de sancionar a Zamora.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) respaldó al sanción contra Zamora planteada por el SAC. "Muchas vidas se hubieran salvado si es que aquí como en otros países se hubiera priorizado el uso de pruebas moleculares. Asimismo, durante su gestión no se hizo mayor esfuerzo para permitir que el oxígeno pueda llegar a todos los rincones del país. Se ha incurrida en una abierta infracción constitucional", exclamó.

Por su parte, la parlamentaria Digna Calle (Podemos Perú) adelantó la posición de su bancada durante su participación en el debate. "La pandemia puso en evidencia manejos irregulares. Bajo la gestión del ministro Zamora, miles de pruebas compradas por el Estado terminaron en clínicas particulares donde se compraba hasta mil soles por un hisopado. Muchos se enriquecieron a costa de la vida de los peruanos. Por eso desde Podemos Perú votaremos a favor", indicó.

De la misma forma, la congresista María del Carmen Alva incentivó, durante su exposición en el Pleno, a votar a favor del informe de la Comisión Permanente. "Parece que el exministro Zamora tiene las mismas costumbres de mentir que su jefe. Ha dicho varias mentiras en su defensa. Por ejemplo, acusa a la exministra de salud de haber aprobado las pruebas rápidas. Falso de toda falsedad", expresó.

Desde Perú Libre, el legislador Flavio Cruz también se mostró a favor de la sanción contra Zamora. Al respecto, comentó que muchos miembros de su familia fallecieron y ello fue a raíz de la mala gestión del Minsa durante la pandemia.