La Defensoría del Pueblo publicó en su página oficial un comunicado rechazando las declaraciones del ministro de Educación Morgan Quero, quien calificó a los manifestantes de las protestas contra Dina Boluarte como "ratas".

"Frente a las deplorables declaraciones del ministro de educación, Morgan Quero, al indicar que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, en respuesta a la pregunta de una periodista sobre los 50 fallecidos durante las protestas del 2022-2023, la Defensoría del Pueblo expresa su total rechazo e indignación ante estas ofensivas afirmaciones que afectan la memoria de las víctimas y reviven el dolor de sus familiares", indica el comunicado.

Del mismo modo, la institución llamó a la inmediata destitución del ministro de su cargo como titular de la cartera de Educación: "Es evidente la intolerancia y discriminación entre peruanos, más aún cuando las expresa un funcionario de alto nivel en el marco de la reciente conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo exigimos a la presidenta de la República la inmediata destitución del titular de la cartera de Educación".

Comunicado de la Defensoría del Pueblo sobre las expresiones de Morgan Quero | Fuente: Defensoría del Pueblo

Morgan Quero al ser consultado sobre las víctimas de las protestas del 2022: "Los DD. HH. son para personas, no para las ratas"

Durante una transmisión de La República, el ministro de Educación, Morgan Quero, fue abordado por la periodista Almendra Ruesta, quien le solicitó una opinión sobre los fallecidos durante las protestas en 2022 producto de la represión policial. Al respecto, Quero declaró que "los derechos humanos son para las personas, no para las ratas". Las desafortunadas declaraciones llegan en medio de las celebraciones por el Día de los Derechos Humanos efectuado el 10 de diciembre pasado.

Posterior a ello, el titular de la cartera de Educación se refirió acerca de las violaciones de niñas wampis y awajún, en Condorcanqui. En ese sentido, Quero indicó que vienen trabajando con las comunidades. "Hemos separado a los docentes que han estado involucrados más recientemente gracias a la participación de los proyectos de trabajo comunitario en cada una de las 18 residencias gracias a esto se ha podido prevenir esta situación se ha levantado la voz de los de las familias Se han llevado adelante las denuncias", dijo.

Morgan Quero luego de sus declaraciones: "Pensé que estábamos hablando de la pena de muerte"

En sus descargos, el ministro Morgan Quero aseguró que su intención no fue definir a los protestantes como "ratas". El ministro aseguró que sus palabras hacían referencia a los agresores sexuales de menores y no a los ciudadanos asesinados durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte.

"Nunca he definido a los protestantes (como ratas). No tenía eso (en cuenta) en la pregunta que tú me habías hecho. Pensé que estábamos hablando del debate de la pena de muerte. En este debate, es importante considerar que en el caso de menores de edad que son víctimas de una violación, tenemos que abrir un debate en esta tipificación penal. (...) Habría que ver si se amplía esa posibilidad. En ese sentido, me refería a estos violadores 'disfrazados' de docentes que han venido siendo separados de manera muy clara", apuntó Quero, asegurando también que estaría a favor de la pena de muerte en un supuesto de este tipo.