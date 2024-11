La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, atribuyó a su padre Alberto Fujimori Fujimori el ingreso del Perú a la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en el año 1998, en un tweet que publicó en su cuenta oficial de X. Sin embargo, a finales del año 2000, el exdictador usó como excusa su participación en dicha cumbre, realizada en Burnéi, para huir del país tras el destape de los "Vladivideos", registro multimedia donde se observa a su asesor Vladimiro Montesinos sobornando a distintas autoridades.

El 14 de septiembre del 2000, los canales de televisión transmitieron lo que fue conocido como "los vladivideos", donde Montesinos sobornaba al excongresista Alex Kouri en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con fajos de miles dólares apilados uno sobre otro. Dos meses después, luego de la fuga de Vladimiro Montesinos tras el escándalo de corrupción en el régimen fujimorista, Alberto Fujimori salió del país con la excusa de asistir al Foro APEC que iba a realizarse el 15 y 16 de noviembre en Burnéi y, posteriormente, a otra cumbre en Panamá. En lugar de ello, el exdictador tomó un vuelo hacia Japón.

Una vez en el país asiático, Fujimori renunció a la presidencia del Perú vía fax el 19 de noviembre del 2000. La misiva fue enviada al entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, donde, según escribió Fujimori, su presencia no era conveniente para el proceso de transición y que esperaba que se dé paso a "una etapa de definitiva distensión política".

¿Qué decía la carta de renuncia por fax de Alberto Fujimori?

Luego de haber fugado del país, el 19 de noviembre del 2000, el exdictador Alberto Fujimori Fujimori envió su renuncia vía fax al entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua. En el documento, Fujimori dio cuenta de las labores realizadas durante su estadía de 10 años en Palacio de Gobierno e informó su decisión de acortar su mandato y convocar a elecciones generales.

"Se inscribió mi decisión de acortar mi mandato de Gobierno y convocar a elecciones generales para abril del 2001. Aún, sin embargo, no se ha recuperado la estabilidad política necesaria para llevar a un buen término este período de transición que culminará con la elección de un nuevo Gobierno. Abrigo la esperanza de que bajo la honorable presidencia suya, esta estabilidad pueda alcanzarse en breve", escribió.

PUEDES VER: Ministerio Público prohíbe a fiscales superiores declarar a medios de comunicación hasta definir vocería

Asimismo, el exdictador expresó su renuncia formalmente luego de que considerara que su presencia y participación en el Perú no era conveniente. Además, añadió que espera que se pueda "abrir paso a una etapa de definitiva distensión política".

"He vuelto a interrogarme sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en este proceso de transición. Y he llegado a la conclusión de que debo renunciar, formalmente, a la Presidencia de la República, situación que contempla nuestra Constitución (Política), para, de este modo, abrir paso a una etapa de definitiva distensión política que permita una transición ordenada y, algo no menos importante, preservar la solidez de nuestra economía", manifestó.