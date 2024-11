Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, realizó una visita a España donde participó en diversas actividades, entre ellas una entrevista en medios de comunicación, en la que dejó abierta la posibilidad de postular nuevamente a la presidencia, y una conferencia en Santander, titulada “Liderazgo y Resiliencia”. No obstante, su visita suscitó críticas; el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) manifestó su desacuerdo con la intervención de Fujimori Higuchi en el evento, argumentando que ella "no es referente de nada positivo para participar en un evento orientado a la formación de jóvenes líderes".

Según 'El Diario' de España, Daniel Fernández, portavoz del PSOE, criticó la inclusión de Keiko Fujimori en el evento y solicitó a través de un comunicado que el Ayuntamiento de la ciudad de Santander deje de financiar actividades donde participen personas que "no comparten valores democráticos". Además, acusó a la alcaldesa del lugar de financiar la novena edición del foro de jóvenes líderes mundiales pese a que, según él, la lideresa de Fuerza Popular "representa la peor historia" de Perú y que su presencia en el foro no la convierte en una referente adecuada.

Keiko Fujimori postuló tres veces a la presidencia del Perú. Foto: La República

"Keiko Fujimori representa la peor historia de Perú, procede de una familia que ha masacrado a la población indígena, hace manifestaciones contrarias a derechos fundamentales de la ciudadanía y, por tanto, no es referente de nada bueno para participar en ningún evento que pretenda formar a jóvenes líderes, pero en cualquier caso, ante participantes de estas características, el ayuntamiento no debería financiarlo", se lee en el comunicado.

Finalmente, el portavoz del partido español pidió en su mensaje que el Ayuntamiento de Santander no financie futuros eventos con participantes como Keiko Fujimori. "No queremos que nuestra ciudad sea punto de encuentro de intolerantes y propagadores de odio", puntualizó.

Keiko Fujimori cambia de opinión y ahora no descarta su intención de postular: "Todavía no he tomado esa decisión"

Keiko Fujimori afirmó desde España - el pasado 22 de octubre- que aún no ha decidido si se postulará en las elecciones presidenciales de 2026 en Perú. La lideresa de Fuerza Popular dijo que evaluará la posibilidad de participar por cuarta vez en los comicios tras conversar con su familia y sus hijas.

"No he tomado la decisión aún, es algo que debo discutir con mi familia y mis hijas", expresó. Después del fallecimiento de su padre, Alberto Fujimori, Keiko concedió una entrevista a un medio internacional y afirmó que la candidatura presidencial no es una prioridad inmediata, aunque continúa dialogando con otros partidos antes de decidir.

"El panorama político en el Perú es un escenario singular nunca antes visto. Históricamente, hemos tenido entre 8 a 12 partidos políticos, sin embargo, las normas fueron cambiadas 5 años atrás y, en estos momentos, tenemos 35 partidos vigentes y, posiblemente, enfrentemos la próxima elección con 45 partidos políticos", finalizó.