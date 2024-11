Sachi Fujimori no cree que su hermana Keiko postule a la Presidencia y asegura que "está buscando un candidato"

Sachi Fujimori, hermana de Keiko Fujimori, se pronunció sobre la posible candidatura de la lideresa de Fuerza Popular para las próximas elecciones 2026. La también hija de Alberto Fujimori, dijo que, desde su opinión, no cree que Keiko sea candidata a la Presidencia por cuarta vez consecutiva.

"No creo. Lo que ella ha dicho es que está buscando un candidato de consenso que sería lo idea. Siempre le he dicho que no participe que se salga, pero finalmente la última decisión lo tendrá ella", dijo Sachi Fujimori para el portal Acceso Directo.

Las recientes declaraciones de Sachi Fujimori responde a una postura diferente de lo que dijo Keiko Fujimori en una entrevista para Telemadrid de España. El pasado 22 de octubre, la investigada por lavada de activos, no descartó postular en los próximos comicios electorales y argumento que su decisión depende de una conversación familiar.

"Yo todavía no he tomado esa decisión (de postular a las elecciones presidenciales 2026), es algo que voy a tener que conversar con mi familia, con mis hijas", dijo en ese momento Keiko tras afirmar, además, que se viene reuniendo con partidos políticos para llegar también a una decisión.

"El panorama político en el Perú es un escenario singular nunca antes visto. Históricamente, hemos tenido entre 8 a 12 partidos políticos, sin embargo, las normas fueron cambiadas 5 años atrás y, en estos momentos, tenemos 35 partidos vigentes y, posiblemente, enfrentemos la próxima elección con 45 partidos políticos", añadió Fujimori.,

Keiko Fujimori: ¿cuáles son las alternativas de Fuerza Popular?

Tras el deceso del exdictador Alberto Fujimori, desde Fuerza Popular no tienen otra alternativa para la presidencia que no sea Keiko Fujimori. El pasado 15 de julio, Keiko afilió a su padre y lo anunció como candidato a pesar de que el indulto no lo facultaba a postular; sin embargo, ahora el panorama es diferente por lo que la hermana de Kenji Fujimori no descarta una posible candidatura.

Keiko Fujimori ha perdido en las 3 últimas elecciones presidenciales. En el 2021 fue derrotada por Pedro Castillo. En 2016 cayó contra Pedro Pablo Kuczynski. De igual forma en el 2011 salió derrotada por Ollanta Humala Tasso. Todos estos procesos que perdió Keiko se dieron en segunda vuelta electoral.