Pomareda: “Una asamblea constituyente no puede ser impuesta de un Gobierno hacia la ciudadanía”

Vladimir Cerrón ha lanzado una nueva amenaza. El fundador de Perú Libre ha afirmado que insistirá con el proyecto de la asamblea constituyente, el cual fue archivado por la Comisión de Constitución del Congreso.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución. Compatriotas, nosotros reafirmamos, desde que se formó el partido, que en el Perú no va a haber cambio si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, precisó Cerrón Rojas durante un seminario.

El abogado constitucionalista Diego Pomareda rechazó las declaraciones del sentenciado exgobernador de Junín y dejó en claro que la única vía para generar cambios es la democrática.

Agregó que el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Pedro Castillo al Congreso tiene un error de forma y de fondo. Según su análisis, la iniciativa no puede ser impuesta de arriba hacia abajo. Asimismo, es un error afirmar que una nueva constitución resolverá los problemas económicos y sociales.

Como se recuerda, Pomareda denunció plagios en proyecto del Gobierno sobre referéndum constituyente. El PL contenía extractos de un artículo suyo publicado en la edición de julio 2021 de la revista LP Derecho.

En este sentido, el especialista resaltó que existe una improvisación en la propuesta de asamblea constituyente a tal nivel que el Gobierno decidió copiar un trabajo académico.

“Una asamblea constituyente no puede ser impuesta de un Gobierno hacia la ciudadanía. A nadie se le consultó la metodología, a nadie se le consultó la repartición de los escaños. Es una propuesta sin límites, todopoderosa y eso quiere decir que los derechos fundamentales están en riesgo, la separación de poderes quizás no se mantendría (...) Si conminamos esto con las nuevas declaraciones (de Cerrón), hay que estar alertas (...) Hay que unirnos en contra de la violencia y extremos”, exhortó.

El constitucionalista aseguró que no se opone a una asamblea constituyente. Sin embargo, consideró que esta iniciativa debe ser espontanea y proveniente del pueblo.

Para Diego Pomareda, el Perú vive el “síndrome de Doña Florinda”, término acuñado por el escritor argentino Rafael Ton, es decir, que los políticos evitan “juntarse con la chusma”, ideología que está permitiendo que los extremos ganen terreno.

Criticado

El último sábado 7 de mayo, el especialista participó de una marcha contra la asamblea constituyente, liderada por Lucas Ghersi. Pese a presentarse como un republicano de centro, una lluvia de críticas ha caído sobre Pomareda por compartir esta presentación con personajes vinculados a la derecha.

A modo de defensa, el letrado aclaró que en el mitin participaron jóvenes de centro y derecha. “Una de mis condiciones para estar en ese escenario era que no haya políticos tradicionales que hablen al lado de jóvenes con nuevas voces”, comentó.