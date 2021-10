Dina Boluarte saluda a bancadas que aceptaron reunirse con primera ministra

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, envió saludos a las bancadas que aceptaron la invitación de la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, para conversar sobre la gobernabilidad. A través de su cuenta de Twitter, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) recalcó que en toda democracia debe primar el diálogo.

“El diálogo político es esencial en democracia. Saludamos a los partidos que respondiendo a la invitación de la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, participarán desde hoy en la ronda de conversaciones sobre la gobernabilidad”, escribió Boluarte.

La primera ministra inicia este 18 de octubre las denominadas rondas de diálogo por la gobernabilidad. Las mismas que serán extendidas hasta el miércoles 20 de octubre, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El fin de estas reuniones es escuchar las propuestas de las diferentes agrupaciones políticas del Congreso con miras al voto de confianza, que Vásquez solicitará durante los 30 días posteriores a su designación como presidenta de la PCM. De acuerdo con el cronograma, la jornada iniciará este lunes a las 4.00 p. m .

La primera bancada programada es Perú Libre. No obstante, el portavoz del partido, Waldemar Cerrón anunció a través de un comunicado que PL no participará de la reunión. Pese a esto, algunos militantes, quienes aseguraron no haber firmado dicho documento, confirmaron que sí asistirán a la convocatoria de la primera ministra.

Para esta misma fecha (lunes 18 de octubre), también están citados los parlamentarios de Alianza para el Progreso a las 6.00 p. m. La agrupación ya confirmó su participación.

Cronograma de reuniones del 19 al 20 de octubre