Defensoría sobre gabinete: “El presidente tiene la oportunidad de hacer correcciones”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, informó que remitió una carta al presidente de la República, Pedro Castillo, en la que le precisó que se deben gestar cambios en el gabinete ministerial por los cuestionamientos a los funcionarios designados en diferentes carteras.

“Consideramos imperativo que revalúe la designación ministerial efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública . Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al pleno respeto de la Constitución”, dijo Gutiérrez al dar lectura a la misiva.

En ese sentido, el titular de la Defensoría refirió que el jefe de Estado todavía está a tiempo de “hacer correcciones” en cuanto a dichos ministros y funcionarios. “ El presidente de la República tiene la oportunidad de hacer correcciones sobre (la asignación de funcionarios públicos para diversos cargos en el Gobierno)”, destacó.

Gutiérrez: “El presidente está obligado a hacer un filtro de ética pública”

Asimismo, Gutiérrez Camacho comentó que en la carta remitida a Castillo Terrones le expresó que al momento de nombrar a funcionarios es indispensable tomar en cuenta determinados filtros para saber si son personas adecuadas para un cargo en específico.

“ El presidente está obligado a hacer un filtro , un matiz, un discernimiento de ciertos estándares constitucionales, ciertas normas y, sobre todo, estos filtros de ética pública . Es una facultad que no es irrestricta. La razón de eso es que estamos hablando de la administración pública que lo que busca es hacer realidad los derechos fundamentales y los servicios públicos”, refirió.

El defensor del Pueblo explicó que dichos filtros deben ser aun más cuando se trata de integrantes del Consejo de Ministros. Por ello, recalcó que uno de los aspectos a tomar en cuenta es la lucha contra la corrupción.

“Tiene que tenerse particular cuidado al momento de designar a los miembros del gabinete. Este filtro tiene que cumplir determinados estándares. El primero de ellos es la lucha contra la corrupción, que es un deber constitucional . Es fundamental que quienes accedan a la función pública no estén señalados por corrupción”, sostuvo.

Gutiérrez: “Aquel que no cree en la igualdad no encarna las políticas públicas, no las puede liderar”

En otro momento, manifestó que otro de los puntos a considerar es que las personas elegidas para un cargo público garanticen la aplicación y respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.

“El deber de garantizar los derechos fundamentales es otro parámetro que el presidente de la República debe tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios . Porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, homofóbico y no cree en la igualdad de los derechos de la mujer no encarna las políticas públicas, no las puede liderar”, agregó.

Finalmente, indicó que la lucha contra el terrorismo debe ser otra de las características de una persona que aspira a ser funcionario del Estado.

“Por supuesto el combate contra el terrorismo. El terrorismo es una lacra que ha afectado muy severamente la institucionalidad del país y los derechos humanos de las personas más vulnerables. Por eso es que hay un deber de combatir al terrorismo, remarcado por la Defensoría y el Tribunal Constitucional ”, puntualizó.

Walter Gutiérrez dijo que solicitó al presidente Castillo sostener una reunión a fin de comunicarle personalmente los aspectos de la misiva. De igual modo, aseguró que pedirá una cita con la titular del Congreso, María del Carmen Alva, para que no haya una confrontación entre ambos poderes del Estado.

