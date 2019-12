Seguridad ciudadana y cobro de peajes afectan a Muñoz

La aprobación a la gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, tuvo una caída significativa en el último mes, según muestra la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República. Nuevamente, menos de la mitad de los limeños aprueba al alcalde.

El estudio, que consultó a la población del 16 al 20 de noviembre, genera aproximaciones al alcance de diversas opiniones en Lima, con márgenes de error de 4.3 puntos (por encima y debajo) en cada resultado.

La gestión de Muñoz, que había logrado superar la aprobación de la mitad de Lima, vuelve a tener una aceptación menor a este nivel (pasa de 54 a 45% en los sondeos del IEP). La caída es mayor entre los más jóvenes (de 18 a 24 años), los adultos de 40 a más y los vecinos del centro, sur y este de la capital.

Entre los aspectos negativos sobre la gestión de Muñoz, destacan la percepción de que empeore la seguridad ciudadana (24 %) y que no busque cambiar el costo de los peajes (23 %).

Entre los aspectos positivos, resaltan que esté reordenando el transporte limeño (24%) y que tenga un plan a largo plazo para mejorar la ciudad (22%).

Genera confianza

Cerca de la mitad considera que Muñoz genera confianza(47%), es respetado (48%) y querido por los limeños (45%). Estas apreciaciones son mayores especialmente en el sector Lima Centro 2, que agrupa a los distritos de La Molina, Surco, Surquillo, San Isidro, Miraflores, Magdalena del Mar, San Miguel, Jesús María, Lince, Pueblo Libre y San Borja.

Para el politólogo Alonso Cárdenas, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la caída de Muñoz se debe principalmente a que no hay obras que generen especial impacto.

"Claramente Muñoz tiene tendencia decreciente. Su percepción negativa se centra en que no hay obras relevantes en el horizonte, no hay planificación y no apoya en la reforma del transporte, aspectos críticos para la calidad de vida de los limeños", aduce el especialista.

“Si el alcalde quiere revertir la tendencia, debe ofrecer cosas concretas y de magnitud. Retomar el teleférico, terminar el Metropolitano e iniciar la Línea 2, pero especialmente mostrar más liderazgo y firmeza. Ana Jara, de la ATU, tuvo mucho mejor manejo político en la solución de la huelga de los corredores y durante el paro de colectiveros”, añade Cárdenas.