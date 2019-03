José Luis Lecaros: JNJ estará integrada por personas "absolutamente probas"

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, aseguró que una de las principales características de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) será la probidad, incluso más que el conocimiento.

“Lo que sí podemos garantizar es que la JNJ la compondrán personas absolutamente probas y honestas”, manifestó. Esto porque se necesita cambiar la imagen que dejó el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras la difusión de audios que exhibían actos de corrupción.

José Luis Lecaros dijo que se debe tener un organismo que haga más eficiente el sistema de administración de justicia, ya que la crisis del año pasado se debió a que los magistrados no eran idóneos y a que no había sanción para quienes no tenían una actuación adecuada.

“Solo los exconsejeros saben las razones de por qué no se destituía a magistrados, a raíz de los audios ya conocemos tal vez las razones”, señaló el presidente del Poder Judicial. Según indicó, otro de las características que diferenciará a la JNJ del CNM es que todos sus integrantes serán abogados y este organismo tendrá la facultad de imponer sanciones.

“El hecho de que todos sean abogados garantiza que no se tomarán decisiones arbitrarias en el nombramiento, cese o designación de magistrados”, contó.

La convocatoria del concurso público de méritos para seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se realizará el próximo 23 de abril. Los elegidos deberán escoger a jueces y fiscales de todos los niveles.