Una mañana con Scicluna

Era para no creerlo. Pero estaba ahí, en la mañana del miércoles 20, en el aula Paolo VI, en uno de los grandes salones vaticanos, en la reunión convocada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna (Toronto, 1959), quien es una suerte de Eliot Ness del papa. Su nombre está vinculado a las más importantes investigaciones de casos de abusos en el catolicismo. Elaboró el informe sobre los abusos de Marcial Maciel y el que produjo el cambio radical en Chile.

Como fui el primero en llegar, Scicluna tuvo la gentileza de pedirme que me sentara a su siniestra y conversamos un buen rato. Sobre el Perú. Sobre el Sodalicio. Sobre la reunión de esa mañana con víctimas sexuales. Sobre la cumbre. Scicluna es un hombre menudo pero de ideas claras y firmes. En un momento, poco antes de dar inicio a la cita, le pregunté si estaba preparado para lo que se venía. Los comensales que iban a aparecer en el aula Paolo VI eran, además de víctimas sexuales, activistas incansables y batalladores. Como Peter Iseley, de ECA (Ending Clergy Abuse), o Phil Saviano (SNAP), o Miguel Hurtado (protagonista del último documental de Netflix, Examen de conciencia), entre los principales.

La moderación del encuentro estuvo a cargo del chileno Juan Carlos Cruz, víctima del cura Karadima. Y luego de las presentaciones formales, se pasó a los testimonios y reclamos y propuestas. Hubo momentos conmovedores, como cuando Saviano volvió a testimoniar lo que sucedió con él. Y hubo otros, tensos y airados y acalorados, protagonizados por Iseley. No obstante, el respeto se mantuvo hasta el final. Fue una suerte de desfleme colectivo ante la paciencia jobiana de Scicluna y su comité.

Dato sintomático. Yo fui el único que estaba ahí que no era víctima sexual. Estaba convocado porque había sido víctima de abusos psicológicos y maltratos físicos por parte del Sodalicio, por haber hecho, junto a Paola Ugaz, la investigación sobre dicha institución, y porque, a pesar de exhibir ambas condiciones, he sido querellado y revictimizado por un arzobispo del entorno más íntimo de Luis Fernando Figari. “Eres el paradigma de lo que la iglesia ya no debería hacer”, me dijo luego un funcionario del Vaticano que sonó sincero. Pero ya saben. Ver para creer.