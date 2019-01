Archivan denuncia de Pedro Chávarry contra fiscal que investiga a Cuellos Blancos.

Sin poder. La denuncia del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en contra de la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Sandra Castro Castillo, que investiga a 'Los Cuellos Blancos del Puerto', fue rechazada por la fiscal superior anticorrupción del Callao, Juana Vizcarra.

Como se recuerda, Pedro Chávarry denunció a Sandra Castro por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato, tras acudir el pasado 8 de enero a su domicilio ubicado en La Molina, para realizar una diligencia de corroboración.

La República tuvo acceso al documento oficial, en donde la fiscal Juana Vizcarra rechaza los argumentos del ex fiscal de la Nación, resaltando que no puede considerarse abuso de autoridad a una diligencia vinculada a un alto funcionario, pues no se le está sometiendo a ningún proceso a penal al magistrado.

"Equivaldría a suponer que los fiscales estarían impedidos de investigar ni bien sepa que su investigación podría desembocar algún día en un proceso para con una alta autoridad", destaca en el documento como una de las consideraciones final para la resolución.

Asimismo, en la carpeta fiscal se considera que Sandra Castro no irrumpió la tranquilidad de Pedro Chávarry, ya que la diligencia fue realizada en los exteriores de su vivienda. No hubo perjuicio contra su libertad y tranquilidad, porque la corroboración se realizó en la vía pública.

"No ha vulnerado norma alguna al efectuar su diligencia por no existir norma con contenido expreso que prohíba efectuar diligencias indagatorias en las afueras del domicilio", sostiene Juana Vizcarra sobre la acusación fiscal a Sandra Castro por prevaricato.