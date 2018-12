Referéndum 2018: Julio Guzmán y sus cuatro propuestas de votación [VIDEO]

El ex candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, aprovechó la coyuntura política para pronunciarse respecto al Referéndum 2018, el cual se realizará este domingo 9 de diciembre para que el gobierno realice consultas sobre la reforma política y judicial.

Teniendo en cuenta que son cuatro reformas constitucionales (reforma del CNM, fiscalización de financiamiento a partidos políticos, reelección de congresistas y retorno a la bicameralidad), Julio Guzmán brindó las recomendaciones tomadas por el Partido Morado para esta votación popular.

"A la primera pregunta, por aprobar la reforma constitucional que permite la creación de la Junta Nacional de Justicia, proponemos la respuesta: sí", dijo Guzmán a favor de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.

"A la segunda pregunta, si aprueba la reforma constitucional para regular el financiamiento de los partidos políticos, nuestra propuesta es: sí", señaló en referencia a la fiscalización de organizaciones políticas en las elecciones.

"A la tercera pregunta, si aprueba la reforma constitucional para la no reelección de congresistas, la respuesta que proponemos es: sí", agregó en cuanto a la propuesta de no permitir la reelección de parlamentarios hasta un próximo período.

Finalmente se preguntó: ¿Aprueba la reforma constitucional para el cambio hacia la bicameralidad?, respondiendo que la propuesta del Partido Morado es que no. Esto debido a que el Congreso de la República realizó modificaciones que quitaron el sentido de la iniciativa.

"Es cierto que las propuestas detrás de las preguntas del referéndum puedan ser mejoradas, pero en política no podemos ser ingenuos. No podemos crear una institucionalidad de segundo piso, para permitir que la mayoría en el Congreso, que no cree en las instituciones ni en la democracia, lo utilice para seguir socavando nuestra sociedad y nuestros derechos básicos y nuestras instituciones democráticas", dijo Julio Guzmán.

Asimismo, en otro momento del video difundido en sus redes sociales, explicó que el Referéndum 2018 complementa el trabajo de lucha contra la corrupción y que permite "rescatar la democracia".