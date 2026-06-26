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Juzgado de Paz Letrado de Pucará desarrolló campaña itinerante en el distrito de Colasay

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó una Mesa de Partes Itinerante en Colasay, brindando acceso a servicios judiciales y orientación sobre derechos alimentarios y filiación judicial.

Durante la jornada, se ofreció una charla informativa sobre derechos de personas vulnerables y se entregaron formularios gratuitos. Fuente: difusión.
Durante la jornada, se ofreció una charla informativa sobre derechos de personas vulnerables y se entregaron formularios gratuitos. Fuente: difusión.
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Con el propósito de facilitar el acceso de la población a los servicios judiciales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a través del Juzgado de Paz Letrado de Pucará, que lidera la Dra. Alicia Rojas Zepeda, desarrolló una Mesa de Partes Itinerante y una campaña de sensibilización sobre los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad en el distrito de Colasay, provincia de Jaén.

La jornada se inició con una charla informativa dirigida a los asistentes, en la que se abordaron temas relacionados con el derecho de alimentos, la filiación judicial de paternidad extramatrimonial, el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, así como la competencia del Juzgado de Paz Letrado para conocer estos procesos. Asimismo, se informó sobre el uso de los formularios gratuitos aprobados por el Poder Judicial para la presentación de demandas de alimentos, permitiendo a los ciudadanos conocer los mecanismos disponibles para ejercer sus derechos.

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Durante la actividad también se brindó orientación respecto a los derechos de las víctimas de violencia, las medidas de protección contempladas en la Ley N.° 30364 y la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, promoviendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Posteriormente, el personal jurisdiccional atendió de manera personalizada las consultas formuladas por los ciudadanos sobre procesos de alimentos, filiación judicial, rectificación de partidas de nacimiento y el estado de expedientes judiciales. En total, se brindó atención y orientación a 24 personas y se recepcionaron dos escritos relacionados con un proceso de alimentos, los cuales fueron ingresados a través de la Mesa de Partes Itinerante.

La actividad incluyó además un espacio recreativo dirigido a niñas y niños, quienes participaron en dinámicas y recibieron presentes como parte de una jornada orientada a promover también su derecho a la recreación.

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La campaña contó con la participación del Centro Emergencia Mujer y Familia de la Comisaría de ColasayPrograma Nacional Warmi Ñan, cuyos representantes difundieron información sobre los servicios que ofrecen a la ciudadanía y desarrollaron actividades de sensibilización con los asistentes.

Mediante estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo una justicia más cercana a la ciudadanía, facilitando el acceso a los servicios judiciales y brindando orientación oportuna a la población de las zonas más alejadas del distrito judicial.

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