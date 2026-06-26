Juzgados Constitucionales fortalecen el trabajo en equipo por su tercer aniversario

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el marco de las actividades conmemorativas por el tercer aniversario de implementación de los Juzgados Constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, magistrados y servidores judiciales participaron en el taller vivencial "Trabajo en Equipo", una jornada orientada a potenciar el liderazgo, la comunicación efectiva y la colaboración como pilares para alcanzar una gestión cada vez más eficiente al servicio de la ciudadanía.

Durante la jornada, el especialista invitó a los participantes a asumir un rol de liderazgo desde la función que desempeñan diariamente, resaltando que cada integrante del equipo tiene la capacidad de generar cambios positivos cuando se involucra con los objetivos comunes de la institución.

A través de dinámicas grupales e individuales, los asistentes reflexionaron sobre la importancia del trabajo colaborativo, la integración de ideas, la comunicación de calidad, el establecimiento de metas claras, la retroalimentación permanente y el aprendizaje continuo como elementos esenciales para consolidar equipos comprometidos con la excelencia en el servicio.

Uno de los ejercicios más significativos estuvo orientado a normalizar la petición de ayuda dentro del entorno laboral. Mediante actividades en parejas, los participantes respondieron preguntas relacionadas con las señales que pueden expresar cuando enfrentan una sobrecarga de trabajo, el tipo de apoyo que más valoran de sus compañeros y los aportes que cada uno puede brindar al equipo, generando espacios de confianza, empatía y cooperación.

Asimismo, se desarrolló la dinámica denominada "Reunión de Alto Impacto", consistente en la simulación de una reunión semanal basada en una agenda estructurada que contempló la revisión de los logros alcanzados, la identificación de riesgos, la definición de los próximos hitos y la asignación de responsabilidades. El ejercicio permitió evidenciar que las reuniones breves, organizadas y enfocadas en objetivos concretos favorecen una mejor coordinación y una toma de decisiones más eficiente.

La actividad se desarrolló en la sede judicial Torres Paz y estuvo a cargo del psicólogo Brian Daniel Díaz Zúñiga, licenciado en Psicología, con estudios de maestría en Psicología Clínica con mención en Terapia Familiar, formación en Terapia Breve Centrada en Soluciones, estudios en Terapia del Lenguaje y actual coordinador del Equipo Multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Con este tipo de iniciativas, los Juzgados Constitucionales continúan impulsando espacios de aprendizaje e integración que contribuyen al crecimiento profesional de sus magistrados y servidores judiciales, reafirmando su compromiso con una cultura organizacional basada en el liderazgo compartido, el trabajo en equipo y la mejora continua en beneficio de los usuarios del sistema de justicia.