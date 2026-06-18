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Política

Fuerza Popular aún no inscribe a ningún candidato para las Elecciones Regionales y Municipales

Contienda. Partido que lleva la delantera en la segunda vuelta no ha presentado ninguna de las 358 listas de candidatos esperadas para estas elecciones regionales y municipales. Solo quedan 48 horas para que venza el plazo de inscripción.

Fuerza Popular aún no inscribe a ningún candidato para las Elecciones Regionales y Municipales
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Fuerza Popular registra 0% de avance con respecto a la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, según la plataforma del JNE.

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La web de la institución detalla que son 358 las candidaturas esperadas para la agrupación fujimorista. Esta proyección se determinó tras las elecciones primarias que realizó la ONPE.

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Todas ellas aún aparecen en calidad de borrador, esto quiere decir que se empezó a llenar el formulario de inscripción, pero que no lo culminaron o completaron.

A modo de detalle se puede saber que una de las listas en borrador es para la municipalidad de Lima y siete para el Callao (regional, provincial y municipal).

El nulo porcentaje de inscripción que presenta Fuerza Popular ocurre a 48 horas de vencer el plazo establecido de manera excepcional por el JNE.

Situación en otros partidos

Pero Fuerza Popular no es la única en esta situación. Irónicamente, su contendiente en la segunda vuelta, Juntos por el Perú también presenta un bajo nivel de avance en inscripción.

En ese caso, el partido de Roberto Sánchez solo ha presenta Juntos por el Perú solo ha presentado 7 de las 315 candidaturas esperadas para el 4 de octubre. 308 de ellas se mantienen en borrador.

A su vez, el partido del Buen Gobierno también va relegado en este proceso. Apenas 6 las 134 postulaciones esperadas, lo que da un avance del 4,48%.

Otra de las agrupaciones críticas es el partido OBRAS de Ricardo Belmont. Su avance es del 0%, estando sus 158 candidaturas esperadas en borrador.

Cabe precisar que los cuatro partidos mencionados lograron pasar la valla electoral, tras las elecciones generales. A ellos se le suman también Renovación Popular y Ahora Nación, que sí han mostrado avances.

El partido de Rafael López Aliaga ya presentó 204 de las 660 candidaturas esperadas (30,91%) y la agrupación de López Chau, 284 de las 904 esperadas (30,91%).

Las agrupaciones que en la teoría deberían tener una mayor estructura organizativa, evidencian puntos flacos a nivel regional y local.

Partidos que no pasaron la valla

Distinta es la postura que han tomado los partidos que no pasaron la valla y cuyas inscripciones se mantienen en riesgo.

Uno de ellos, y que hasta el momento registra un elevado avance en el proceso de inscripción de candidaturas es Somos Perú con el 55,71%. De las 1.190 listas y formulas para las elecciones regionales y municipales proyectadas, ya han realizado la inscripción de 663.516 están en borrador y 11 por presentar.

También está el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso, con un avance del 55,63% (712 esperadas, 18 por presentar y 516 en borrador).

En el caso de APP, habría que añadir, que el partido también presenta postulaciones en alianzas con movimientos regionales. Por ejemplo, en Lima se unió con La Cholita para las candidaturas a gobierno regional, distrital y provincial.

Asimismo, hizo lo propio en Ayacucho con Trabaja Ayacucho.

Asimismo, registran un buen avance Podemos Perú (440 presentadas y 632 en borrador) y País Para Todos (204 presentadas y 241 en borrador).

Por otra parte, Perú Libre solo ha presentado 22 de las 103 candidaturas y Primero la Gente, todavía ninguna de las 94.

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