Caja Huancayo fortalece su liderazgo financiero y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país

Al cierre de mayo de 2026, la entidad registró un crecimiento en su cartera de créditos y captaciones. Foto: difusión.

Al cierre de mayo de 2026, la entidad registró un crecimiento en su cartera de créditos y captaciones. Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Caja Huancayo continúa consolidándose como una de las instituciones financieras más sólidas y sostenibles del país, respaldada por una gestión eficiente, un crecimiento sostenido y un firme compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo de las regiones.

Al cierre de mayo de 2026, la entidad alcanzó el primer lugar en utilidad neta dentro del sistema de Cajas Municipales, además de liderar los indicadores de rentabilidad sobre patrimonio (ROE), rentabilidad sobre activos (ROA), clientes en colocaciones y clientes en captaciones, resultados que reflejan la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para generar valor de manera sostenible. Asimismo, en el sistema financiero nacional, Caja Huancayo se posicionó en el sexto lugar del ranking de utilidad neta, consolidándose dentro del Top 10 de entidades financieras del país.

Los resultados financieros evidencian una evolución constante. Entre 2014 y 2025, la cartera de créditos creció de S/ 1,591 millones a S/ 9,393 millones, mientras que las captaciones pasaron de S/ 1,297 millones a S/ 8,087 millones. En ese mismo periodo, la institución incrementó su base de clientes de 497 mil a más de 3.2 millones, expandió su red de atención de 71 a 252 agencias y fortaleció su patrimonio hasta superar los S/ 1,271 millones.

A mayo de 2026, Caja Huancayo registró además S/ 9,696 millones en colocaciones, S/ 8,106 millones en captaciones, más de 676 mil clientes en colocaciones y más de 2.65 millones de clientes en captaciones, manteniéndose entre las entidades con mayor dinamismo y confianza del sistema microfinanciero peruano.

El liderazgo institucional también se refleja en su contribución al desarrollo social. Durante 2024 y 2025 se destinaron más de S/ 33.5 millones para financiar 19 proyectos de inversión pública, beneficiando directamente a más de 55 mil personas mediante obras de infraestructura vial, recuperación de espacios públicos, turismo, recreación y mejoramiento urbano en diversas localidades de la región Junín.

Este desempeño ha sido reconocido por diversas organizaciones nacionales e internacionales mediante distinciones por su gestión ambiental, gobierno corporativo, inclusión financiera, desarrollo comunitario, sostenibilidad, innovación y generación de empleo. Junto con Caja Arequipa, ambas instituciones concentran aproximadamente el 50% de las colocaciones del sistema CMAC, reflejando un marcado liderazgo sobre el resto de las entidades.

Con estos resultados, Caja Huancayo reafirma su propósito de seguir impulsando el crecimiento de las familias, emprendedores y empresas del Perú, fortaleciendo la inclusión financiera, promoviendo el desarrollo sostenible y contribuyendo al progreso económico y social de las regiones mediante una gestión eficiente, transparente y responsable.