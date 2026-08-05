Defensoría del Pueblo exhorta a colegios de Piura a cumplir medidas para proteger a estudiantes

La primera medida prohíbe los desfiles cívicos y actividades masivas que puedan poner en riesgo la salud de los estudiantes. Foto: difusión.

La primera medida prohíbe los desfiles cívicos y actividades masivas que puedan poner en riesgo la salud de los estudiantes. Foto: difusión.

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La Oficina Defensorial de Piura informó a la ciudadanía y a la comunidad educativa sobre dos importantes disposiciones complementarias emitidas por la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), orientadas a proteger la integridad de las y los estudiantes frente a las altas temperaturas y garantizar la continuidad del servicio educativo ante eventuales emergencias.

En ese sentido, la primera disposición complementaria establece la prohibición estricta de realizar desfiles cívicos escolares, pasacalles, fiestas de aniversario, actividades de promoción y cualquier otra actividad extracurricular masiva que implique la pérdida de horas lectivas o exponga a las y los estudiantes a la radiación solar.

Asimismo, la segunda disposición complementaria dispone que las instituciones educativas públicas cuya infraestructura haya sido calificada en riesgo "Muy Alto" deberán coordinar con su respectiva Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) la implementación de estrategias que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo no presencial mediante modalidades a distancia adaptadas, en caso se active una emergencia por lluvias extremas.

El jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Walter Galecio Gonzales, señaló que estas medidas buscan salvaguardar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, especialmente su derecho a la educación, la salud y la integridad personal.

"Es indispensable que las instituciones educativas y las autoridades competentes adopten de manera oportuna estas disposiciones, priorizando siempre el interés superior del niño y garantizando condiciones seguras para el desarrollo de las actividades educativas", indicó.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las direcciones de las instituciones educativas, UGEL y demás autoridades del sector Educación a cumplir y supervisar la implementación de estas disposiciones, evitando la exposición innecesaria de los estudiantes a riesgos derivados de la radiación solar y de las condiciones climáticas adversas.

Finalmente, la Oficina Defensorial de Piura reafirma su compromiso de realizar acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de estas medidas y velar por la protección efectiva del derecho a una educación segura y de calidad para todas las niñas, niños y adolescentes de la región.