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Dictan nueve meses de prisión preventiva por tentativa de violación sexual en Santa Rosa

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque impone prisión preventiva de nueve meses a S. A. H. C., acusado de tentativa de violación y hurto agravado de un celular.

La magistrada Doris Paola Nieto Lazo tomó la decisión tras evaluar pruebas presentadas por el Ministerio Público. Fuente: difusión.
La magistrada Doris Paola Nieto Lazo tomó la decisión tras evaluar pruebas presentadas por el Ministerio Público. Fuente: difusión.
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El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque, a cargo de la magistrada Doris Paola Nieto Lazo, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses contra S. A. H. C., investigado por la presunta comisión de los delitos de tentativa de violación sexual y hurto agravado, en agravio de una joven de 19 años.

La medida coercitiva fue adoptada tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, disponiéndose el inmediato internamiento del investigado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la noche del 12 de junio de 2026 en el distrito de Santa Rosa, cuando la agraviada habría sido interceptada por el imputado mientras permanecía en una zona pública del balneario. Según la tesis fiscal, el sujeto la habría sometido mediante violencia e intimidación con la finalidad de atentar contra su libertad sexual, para posteriormente apoderarse de su equipo celular y darse a la fuga.

Las diligencias realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público permitieron recuperar el teléfono celular sustraído e identificar al presunto autor de los hechos. La investigación determinó que el equipo habría sido vendido horas después de ocurrido el ilícito, lo que permitió a los agentes policiales reconstruir la ruta seguida por el bien y obtener información relevante para la ubicación e intervención del investigado.

Tras su detención, el caso fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque, donde se desarrollaron las actuaciones correspondientes dentro de los plazos establecidos para este tipo de procesos. Luego de la audiencia respectiva, el órgano jurisdiccional consideró que concurrían los presupuestos legales para imponer la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

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Este caso evidencia la labor articulada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Unidad de Flagrancia de Lambayeque para garantizar una respuesta rápida y efectiva frente a delitos que afectan gravemente la integridad y seguridad de las personas, reafirmando el compromiso del sistema de justicia con la protección de las víctimas y la lucha contra la criminalidad.

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