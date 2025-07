Hombre se hace viral tras agredir a pasajera que ocupó una silla en el aeropuerto 'El Dorado' de Colombia: "se levanta o la levanto"

Un video registró una violenta agresión contra una mujer en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia. Las imágenes muestran el momento exacto en que un hombre protagoniza una fuerte discusión con una pasajera que esperaba un vuelo de la aerolínea Avianca con destino a Cali, el pasado 27 de julio. Según la policial aeroportuaria, la discusión se originó presuntamente porque el hombre se negó a cederle el lugar en la que ella estaba sentada, ya que al lado de la víctima estaba la esposa del agresor.

En las imágenes se observa a la pareja del sujeto vestida con una pantaloneta y camiseta de color claro que intentaba proteger a su esposo de diversos golpes que le propinaban los pasajeros del lugar. Tras lo sucedido, la mujer mediante su cuenta de Instagram "Kala" emitió un comunicado y video asegurando que su esposo "va a responder por lo sucedido". Sin embargo, las autoridades hasta el momento investigan el hecho y exigen justicia ante este reciente caso de violencia en espacios públicos.

¿Quién era la víctima y que dijo luego de la agresión?

La víctima es una contratista de la Alcaldía de Bogotá, y luego de la agresión del hombre identificado como Héctor Favio Santacruz, declaró que todo comenzó cuando intentaba terminar algunas tareas laborales en su computadora mientras esperaba un vuelo hacia Cali. Al llegar a la sala de espera del aeropuerto El Dorado, encontró el lugar completamente lleno, salvo una silla vacía que no tenía ningún objeto que indicara estar ocupada, por lo que decidió sentarse. Minutos después, una mujer le advirtió que ese asiento le pertenecía a su esposo, a lo que ella respondió que el espacio estaba libre.

De acuerdo a su testimonio, fue entonces cuando Santacruz se le acercó y le dijo: "Se levanta o la levanto". Ante ello, la mujer continuó trabajando, pero él no se apartó. Luego, entregó su teléfono a una joven que lo acompañaba para que lo grabara y, tras anunciar que le diría "tres cosas", la agredió: primero le pegó en la mano, le tumbó el celular y luego la golpeó en el rostro y la cabeza; el impacto le arrancó un arete.

¿Quién era el empresario que agredió a la mujer en el aeropuerto de Colombia?

Héctor Favio Santacruz Marulanda, es un empresario del sector calzado y textil en Bogotá y Cali. Es administrador de empresas por la Universidad del Valle (2006-2011) y tiene una maestría en finanzas cuantitativas en la Universidad Icesi (2015-2017) de Cali.

Además, ha ejercido como gerente bancario y directivo en marketing de otras compañías. Asimismo, ha asumido cargos de "gerente de oficina", "gerente costumer marketing", entre otros trabajos publicados en una plataforma digital de empleo.

Esposa del agresor se pronuncia en redes sociales

La esposa del agresor se pronunció públicamente a través de la cuenta de la marca familiar Khala, donde confirmó que el hombre que aparece en el video golpeando a una pasajera es su esposo. "No saben cuánto me duele decir esto en voz alta. No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo", expresó en un video publicado en Instagram. Añadió que el hecho va en contra de los valores que representa como mujer, madre y fundadora de la marca.

En su mensaje, señaló que, aunque el incidente ocurrió fuera del entorno laboral, afecta directamente a la empresa. "Hay personas que lo han relacionado con nuestra marca y por eso estoy aquí", explicó. Además, aseguró que su esposo "asumirá las consecuencias de lo que hizo", y concluyó afirmando que ella también asume su parte como esposa y representante de la empresa: "Toda acción tiene consecuencias".