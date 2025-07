La muerte de la periodista Laura Camila Blanco impactó a todo Colombia debido a la gran cantidad de interrogantes que rodean el caso. Se reveló que su muerte sucedió en la madrugada del 27 de julio, en la localidad de Barrios Unidos. La joven de 26 años cayó desde un noveno piso de su departamento después de una discusión con su pareja, pero tras una investigación de las autoridades, se descubrieron golpes en el cuerpo de la fallecida previos a la caída.

Aunque el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinará si en realidad hubo una agresión física previa a la muerte de Blanco, este nuevo descubrimiento da paso a una teoría que la familia de la víctima ya había presentado antes. Según la familia Blanco, esto no se trataría de un suicidio, como el novio de la joven, Óscar Santiago Gómez, había planteado, sino que sería un feminicidio.

¿Cómo murió Laura Camila Blanco?

Laura Camila Blanco organizó una pequeña reunión en su departamento debido a que Óscar se había recibido de la universidad y quería celebrarlo junto con sus amigos. De acuerdo a lo que mencionan los testigos del incidente, Gómez estaba en estado de ebriedad cuando empezó a discutir fuertemente con Blanco. Ambos entraron a una de las habitaciones y se escuchaban gritos desde fuera. Alrededor de las 5 a.m., Óscar salió del cuarto y le informó al resto de las personas que Laura se había lanzado por la ventana.

El sujeto intentó huir, pero los amigos y vecinos de Laura lo detuvieron. El hermano de Laura, Johan Blanco, señaló que no les habían informado nada con respecto a esa noche. “No sabemos por qué discutieron, nadie nos dijo nada ni hicieron nada esa noche”, señaló el familiar. "Mi hermana no es una más, ella no se suicidó, tenía sueños, como su maestría. Nadie nos dice nada, pero sabemos que ella quería vivir. A mi hermana la asesinaron, no quedará impune”, contestó el hermano de la fallecida.

Inconsistencias en el caso de Laura Camila Blanco

La familia de Laura señala que existen varias inconsistencias en el caso que las autoridades están ignorando. Para empezar, cuando registraron el cuerpo de la periodista, ella llevaba consigo las llaves del carro, una chaqueta y el bolso con sus papeles, lo que sugiere que no tenía intenciones de quitarse la vida. De la misma manera, ellos afirmaron que la escena del crimen fue manipulada antes de que llegaran la policía.

Esto debido a que en la habitación, la cama estaba desorganizada, había un balde con vómito, el barandal de la ventana presentaba daños y lo más importante: la ventana estaba cerrada. Asimismo, en el testimonio de Gómez, señala que estaban tomando licor cuando sucedió el accidente. Sin embargo, no se halló ningún rastro de latas o botellas.