Las 4 (¿o 5?) caras de Trump en Irán, por Mirko Lauer

Cada vez más la guerra de Donald Trump contra el fanatismo iraní es calificada como incomprensible, en el sentido que nadie sabe hacia dónde va. A medida que los días avanzan, el curso de la guerra cambia y las versiones aumentan, y ahora van desde la conspiración geopolítica hasta la pataleta personal. Se espera que el final explique el comienzo.

La versión más reciente, y una de las más elaboradas, es que Benjamín Netanyahu ha logrado influir decisivamente en Trump para incorporarlo a esta guerra. ¿Cómo? Usando papeles que el Mossad israelí tiene sobre el escándalo de Jeffrey Epstein. En una palabra, un caso de chantaje entre jefes de Estado dispuestos a todo.

Otra, más conocida por antigua y repetida, es la versión que Trump ha atacado para volver a impedir que Teherán termine de desarrollar una bomba nuclear. Eso se suma a la teoría de Israel-Mossad, puesto que este vecino país es el que más riesgo corre por el armamento iraní. Sin embargo, había una negociación nuclear en curso cuando Trump atacó hace una semana.

Con la mirada puesta en lo sucedido con Venezuela, hay quienes sostienen que el propósito de la nueva guerra es el petróleo, producto que ha movilizado militarmente a los EEUU repetidas veces en la historia. Esta es la versión del imperialismo como una forma de rapiña, a pesar de que los EEUU tienen petróleo y reservas en abundancia; pero también empresas voraces.

La teoría sobre el origen interno de la guerra contra Irán es que Trump necesita una victoria militar más para elevar su popularidad de aquí a las próximas elecciones parlamentarias, que va camino de perder. Pero los bombardeos a Irán se han vuelto impopulares en los EEUU, el rechazo de los gobiernos discrepantes fuerte, y las perspectivas electorales de Trump complicadas.

Estas cuatro hipótesis (Israel, bomba nuclear, petróleo, elecciones), que no son las únicas, no se contradicen. Esto siempre y cuando Washington alcance una situación más positiva que bombardear y ver a sus socios del Medio Oriente bombardeados. ¿Invadir sería esa situación positiva para Trump? Por donde se le mire, no lo parece.

Una quinta hipótesis, cada vez más difundida, tiene que ver con la salud anímica de un Trump llevado por pulsiones autoritarias, que juega con su enorme arsenal, como si de otros tantos juguetes se tratara. Todavía nadie está diciendo directamente loco, pero muchos lo están pensando.



