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Daniel Noboa amplía estado de excepción en Ecuador y activa nuevo toque de queda en cuatro provincias

Ecuador, en conflicto armado interno, reportó 9.300 asesinatos en 2025, una cifra récord que preocupa al Gobierno y a la población.

Las provincias afectadas incluyen El Oro, Esmeraldas, Guayas, y Pichincha, con un toque de queda nocturno vigente hasta el 30 de septiembre. Foto: AFP.
Las provincias afectadas incluyen El Oro, Esmeraldas, Guayas, y Pichincha, con un toque de queda nocturno vigente hasta el 30 de septiembre. Foto: AFP.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, como parte de la estrategia de su Gobierno para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

La medida incluye a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. También alcanza a Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.

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El decreto señala que existe una grave conmoción interna vinculada con las operaciones de estructuras del crimen organizado. Bajo este régimen excepcional, queda suspendida la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas efectuar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

El Ejecutivo sostiene que la decisión se basa en reportes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según esos informes, las organizaciones criminales lograron diversificar sus fuentes de financiamiento mediante distintas economías ilícitas y, con ello, mantener una alta capacidad de adaptación frente a las operaciones convencionales.

Con esta decisión, el Gobierno formalizó un nuevo toque de queda nocturno en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. La restricción estará vigente entre el 17 y el 30 de septiembre, desde la medianoche hasta las 5.00 a. m.

Se trata del tercer toque de queda implementado durante 2025. La medida busca limitar la movilidad durante la madrugada en territorios considerados estratégicos para las actividades de las organizaciones criminales.

El antecedente más reciente corresponde a mayo, cuando el Gobierno aplicó restricciones nocturnas en varias provincias. Durante ese periodo, que se extendió del 3 al 18 de mayo, fueron detenidas más de 3.400 personas.

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Violencia criminal mantiene en alerta a Ecuador

Las nuevas medidas se producen en un contexto de violencia sostenida. Ecuador permanece desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno, declarado por Noboa para reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales, a las que el Gobierno identifica como grupos terroristas.

A pesar de la presencia permanente de policías y militares en distintas zonas del país, 2025 terminó con una cifra récord de homicidios. Los registros del Ministerio del Interior sitúan el número de asesinatos en torno a los 9.300.

La violencia está relacionada con disputas entre organizaciones criminales por el control de territorios y actividades como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. Según datos citados de Insight Crime, Ecuador alcanzó en 2025 una tasa de aproximadamente 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La ofensiva de Noboa también se desarrolla en coordinación con Estados Unidos. El nuevo paquete de medidas fue anunciado después de la segunda visita a Quito del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien destacó la cooperación con el Gobierno ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico.

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