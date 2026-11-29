A pesar de los eventos perniciosos de los últimos meses, el Perú tiene a la mano algunas realidades virtuosas, dos de las cuales merecen nuestra atención. La primera es que el país no puede volver al pasado o, mejor dicho, el gobierno de Fuerza Popular no ha podido devolver al Perú al pasado.

El programa que se pretendió llevar adelante desde el 28 de julio era previsible tanto como oferta como fracaso: shock desregulador, austeridad pública y flexibilidad laboral pública y privada. Una trama de razones internas -baja calidad del recursos humano- y externas -El Niño, el alza de los combustibles y la inflación de alimentos- ha conducido al rápido bloqueo o autobloqueo de los propósitos de reinstalar el régimen económico de los años noventa.

Recientes expresiones de voceros oficiales y del sector empresarial más conservador indican que los tomadores de decisión en materia económica se ven afectados por un vacío programático y que, al mismo tiempo, están obligados a administrar los estertores del régimen económico para lo que deben ejecutar políticas que aborrecen, como la entrega de subsidios y la expedición de programas contracíclicos para incentivar la demanda congelando sin fecha la vuelta al núcleo duro neoliberal. Este ejercicio dramático no implica que no se intenten locuras restrictivas como el despido de trabajadores estatales, por ejemplo.

La reciente edición de CADE en el Cusco fue en ese punto fuertemente expresiva de la intensa nostalgia que se ha apropiado de quienes se prepararon para reestrenar un régimen de absolutas libertades económicas sin regulación, pero que deben contentarse con especular sobre expectativas del mediano plazo. Esa frustración, no obstante, es peligrosa como precedente de presiones, aventuras, hostilidades y embestidas contra el mismo gobierno que consideran suyo, inclusive.

El neoliberalismo no puede ser relanzado. Sin embargo, es posible relanzar el autoritarismo a todo nivel como alternativa al mix ofrecido de orden y progreso. La gran continuidad política es un asunto que, aunque no nos devuelva estrictamente al pasado de los años noventa, amarra al país a los cuatro años (2023-2026) de consolidación de la República Obscena y su régimen de arbitrariedades normalizadas.

La gran continuidad cubre el quehacer público. Es un paraguas bajo el cual funcionan las relaciones de poder que conviven con un sistema cuya reglas de juego no son democráticas y que mantiene tomado a favor de esos intereses por lo menos cuatro organismos constitucionalmente autónomos – TC, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación y JNJ- de cuya efectiva independencia dependería en otras circunstancias la naturaleza de un régimen democrático.

La gran continuidad tiene futuro en la medida en que, precisamente, se profundice el autoritarismo. Recorrido el primer tramo de la nueva administración del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se puede concluir en que la autoritarismo es el único estado de cosas que sabe producir la extensión de un régimen que solo pudo quedarse en el poder a costa de la represión de quienes pedían el adelanto electoral, que evitó agónicamente una implosión generalizada y que llegó exhausto al fin del proceso electoral.

La gran continuidad intenta presentar una naturaleza política, pero implica un riesgo social y económico. La relación entre la crisis democrática y la crisis material es una constante regional y afecta a países -Chile, Argentina, Ecuador y el más reciente, Colombia- en los que sus gobiernos no pueden manejar las expectativas electorales exacerbadas por ellos mismos, de modo que la economía se introduce en un espiral de depresión de los servicios públicos, pérdida de la capacidad adquisitiva y un grupo de los retrocesos vinculados a la vida cotidiana de los más pobres.

Ese proceso lo conocemos. En 2023, la crisis de la democracia peruana fabricó un año recesivo. El PBI se contrajo al -0,4%, cayó la demanda interna, el gasto en consumo e inversión recularon, y retrocedieron también los principales sectores primarios, en tanto que el crecimiento de la minería no fue suficiente para compensar el efecto recesivo. La crisis fabricada por vectores políticos internos se produjo a pesar del razonamiento del establishment sobre las fortalezas macro acumuladas, presentados con el mismo tono triunfalista que se observa en las últimas semanas.

La vigorosa presencia de la gran continuidad también se debe a que la potente oposición democrática surgida en la primera vuelta se ha diluido, de manera que no puede esperarse demasiado de sus posibilidades de alcanzar un nuevo equilibrio de poderes. Esta oposición, con sus valiosas excepciones, espera un juicio de valor, aunque proyecta un consenso: ha encontrado un límite irreversible, sea impuesto o autoimpuesto.

Las limitaciones del oficialismo y de la oposición, junto a la inminencia del relanzamiento autoritario, exponen una segunda realidad virtuosa, probablemente no deseada pero imposible de ignorar: que se agota el juego institucional, un estado de cosas que tampoco es nuevo. El Perú ya experimentó un escenario parecido luego del fallido golpe de Estado de Castillo.

El colapso de la política de las instituciones presenta una estructura igualmente irreversible si se insiste en superar el bloqueo parlamentario acudiendo a las reglas precisamente reveladas como origen del bloqueo. Ninguna fórmula que no pase por la reforma del bicameralismo desigual permitirá instalar un nuevo equilibrio de los poderes. Al contrario, la parálisis institucional es otro estado de cosas que amenaza con ser estable, producido por un régimen al que no le interesa una gobernanza abierta y compartida.

De todas las alternativas a la situación descrita de bloqueo, autobloqueo, continuidad y autoritarismo, elementos que presionan contra la recuperación democrática, las menos prometedoras son el inmovilismo y la esperanza de una transformación interna del poder al punto de convertirse por sí mismo en inclusivo, abierto, tolerante y eficaz.

La sociedad debe recuperar la palabra y hacerlo desde el compromiso por la democracia y la igualdad. Las condiciones de esta recuperación son distintas a las de los anteriores ciclos en los que la sociedad impulsó cambios en un diálogo directo con el poder. Aún así, se tiene como antecedentes etapas en las que fue posible concretar reformas políticas, otras estrictamente electorales y derechos y libertades de grupos sociales específicos.

Recuperar la palabra es un desafío que implica volver a tejer compromisos, relaciones y estructuras. Por encima de lo contingente que no deja de ser importante, implica empeñarse en el mediano plazo de una crisis que arrastra diez años y que al parecer proyecta en lo mínimo otra década. Razonando desde esa perspectiva y desde la esperanza son más actuales que nunca las posibilidades de impulsar desde la sociedad en esta etapa profundos cambios a través de nuevos pactos que, tocando el corazón de la actualidad que atenaza al país -inseguridad, desigualdad, corrupción, fragmentación e intolerancia pública- se transformen en reformas más pétreas que las iniciativas legislativas que se proponen en la cotidianidad de las reglas bloqueadas.

Con cargo a abundar luego, de las reformas y pactos hay cinco imprescindibles en el Perú de hoy: distributivo o redistributivo (empleo, salario, servicios, pensiones), productivo (diversificación productiva, tecnología e IA) fiscal, descentralista y democrático. Esta última reforma no puede orillar la cuestión constitucional que aborde las principales claves de la relaciones de poder y con profundidad los derechos de participación, la transparencia en el proceso de designación de los organismos constitucionalmente autónomos y el fortalecimiento de la figura histórica de la presidencia de la República.