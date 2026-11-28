Vetos y silencios: la pugna que paraliza la elección del nuevo secretario de la ONU La elección del secretario general de la ONU entra en su recta final sin que ninguno de los ocho aspirantes reúna los apoyos necesarios. El Consejo de Seguridad celebrará el 30 de noviembre una nueva votación informal, a cinco semanas de que António Guterres deje el cargo.

a elección del nuevo secretario general de la ONU se encuentra en una encrucijada, con cinco semanas para la fecha límite y sin candidato viable

a elección del nuevo secretario general de la ONU se encuentra en una encrucijada, con cinco semanas para la fecha límite y sin candidato viable Ilustración LR

La elección del secretario general de la ONU llega a cinco semanas de su fecha límite sin un candidato que reúna los apoyos necesarios. El Consejo de Seguridad realizará este lunes 30 de noviembre su décima votación informal. La costarricense Rebeca Grynspan, que encabeza los sondeos, necesita que al menos uno de los dos miembros permanentes que la rechazan cambie de postura, mientras el tiempo corre contrarreloj debido a que António Guterres deja el cargo el 31 de diciembre.

Para recomendar a un candidato ante la Asamblea General, el órgano exige nueve votos a favor de sus 15 integrantes y ninguna oposición de los cinco países con poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Hasta ahora, ninguno de los ocho aspirantes cumple ambas condiciones. Los expertos advierten que, por primera vez en 80 años, la organización podría quedarse sin sucesor al cierre del año.

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El proceso actual ya supera en duración a los dos más recientes. En 2016, el Consejo recomendó a Guterres el 6 de octubre tras seis sondeos. En 2006, Ban Ki-moon fue propuesto el 9 de octubre después de cuatro.

La emiratí Lana Nusseibeh, exembajadora de su país ante la ONU, se sumó a la carrera el 21 de octubre. Se le atribuía el respaldo de Washington y Moscú, pero no ha logrado despegar. Sus detractores recuerdan los informes que vinculan a Emiratos Árabes Unidos con el apoyo a grupos paramilitares acusados de atrocidades en Sudán.

El argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, fue durante meses el principal rival de Grynspan. Se le considera cercano a Washington y cuenta con el respaldo del presidente argentino, Javier Milei. Su perfil se ha resentido por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, que según fuentes citadas por El Confidencial pudo costarle el veto de China.

"Grossi sabe que esto ya no está en sus manos. Ahora ya dependerá de lo que acuerden EE. UU., Rusia y China", dijo a ese medio una fuente cercana al argentino.

La hipótesis más inesperada llegó desde Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estado, citado por The Wall Street Journal, planteó el nombre del exprimer ministro húngaro Viktor Orbán como posible salida. Aseguró que tendría el sí de Moscú y Pekín, aunque advirtió que "habrá vetos" de los europeos.

Potencias disputan futuro

Las resistencias a Grynspan no responden, según Richard Gowan, analista del International Crisis Group, a una aversión de fondo. Los motivos que se barajan son distintos para cada capital. En el caso estadounidense, los expertos apuntan a las críticas de la agencia que ella dirige, la UNCTAD, hacia las políticas israelíes en Palestina. Según el portal Politico, el gobierno de Trump busca un reformador de verdad entre los aspirantes. Un asesor republicano lo expresó con crudeza: "Si gana alguien como Grynspan, a ver quién convence a uno solo de nuestros congresistas para que vote la financiación del presupuesto ordinario de la ONU".

Rusia, en cambio, mantiene un reproche más personal. Grynspan negoció en 2022 la salida de alimentos y fertilizantes rusos como parte del acuerdo que permitió exportar cereal ucraniano por el mar Negro. Moscú abandonó el pacto un año después, y la costarricense criticó esa decisión. Una fuente diplomática europea, que pidió el anonimato, señaló: "Ni a Estados Unidos ni a Rusia les gusta Grynspan porque probablemente sospechan que tiene más agallas que los demás".

China ocupa una posición distinta. No ha respaldado en público a ningún candidato, pero prefiere a un latinoamericano, según The New York Times.

A mediados de noviembre, Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping firmaron en Shenzhen, durante la cumbre del foro Asia-Pacífico, una declaración en la que se comprometieron a "reformar la ONU para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales". El texto no precisa cambios ni plazos. Tampoco hay elementos que lo vinculen de forma directa con la sucesión de Guterres, aunque la votación prevista para ese día se aplazó 24 horas, justo mientras los tres se reunían.

América Latina reclama su turno

El 11 de noviembre, 24 jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) firmaron una declaración. En ella sostienen que "ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas".

La rotación regional es una práctica diplomática y no una norma vinculante, por lo que el reclamo no obliga al Consejo de Seguridad. La región solo ha tenido un secretario general, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, que ocupó el cargo entre 1982 y 1991.

La región, sin embargo, no ha logrado unificarse tras un solo nombre. La expresidenta chilena Michelle Bachelet abandonó la carrera en septiembre, después de que el nuevo gobierno de su país le retirara el apoyo y de que recibiera un único voto favorable en el Consejo.

El debate incluye también el género del próximo titular. Nueve hombres han ocupado el cargo en 80 años, y Grynspan sería la primera mujer en ejercerlo.

Crisis en la ONU

Quien llegue a la Secretaría heredará una institución con serias dificultades de caja. El presupuesto general acumula pagos atrasados por 6.500 millones de dólares, en gran parte por los recortes de la administración Trump. Estados Unidos, que aporta el 22% del presupuesto ordinario, apenas ha pagado desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca. Guterres tuvo que suprimir casi una quinta parte de los puestos orgánicos, y Washington se retiró de una treintena de subagencias, entre ellas la Unesco y la OMS.

A ello se suma el desgaste de la reputación. El organismo no ha logrado mediar en Ucrania, Gaza, Sudán ni Irán. Fernanda Ríos Herrera, investigadora del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, advirtió en un análisis que el proceso de selección puso en evidencia "la persistente parálisis operativa" del Consejo de Seguridad.

Esas tensiones también afectan el atractivo del puesto. Daniel Fort, de International Crisis Group, señaló que las presiones políticas y financieras "hacen que el puesto de secretario general sea mucho menos atractivo que en años anteriores".