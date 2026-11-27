Costa Rica niega el ingreso a Francesca Albanese, relatora de la ONU que acusa a Israel de genocidio contra los palestinos Albanese llegó a Costa Rica para recibir un título honoris causa, pero la Dirección de Migración negó su acceso, alegando riesgos a la seguridad nacional. La experta calificó el acto de "vergüenza".

La UCR defendió a Albanese, mientras que el embajador de Israel respaldó la decisión del gobierno costarricense. Foto: AFP.

La UCR defendió a Albanese, mientras que el embajador de Israel respaldó la decisión del gobierno costarricense. Foto: AFP.

El Gobierno de Costa Rica negó el ingreso al país a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, al alegar que la funcionaria tiene una "alerta internacional por vínculos con actos terroristas". La decisión generó críticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la propia experta, quien calificó el episodio de "vergüenza".

Albanese llegó al aeropuerto Juan Santamaría, que sirve a San José, para recibir un título honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica, una institución pública. Sin embargo, la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobernación, le impidió ingresar al territorio costarricense.

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El director de Migración, Omer Badilla, justificó la medida en un video difundido en redes sociales. “Espero que con esto (...) se entienda el perfil que tiene esta señora en contra de la seguridad nacional”, añadió.

Desde el aeropuerto, la relatora manifestó su indignación por la decisión. “Es una vergüenza (...). Es muy lamentable lo que pasó”, declaró a una radio de la UCR. Antes, había publicado en su cuenta de X: “Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines”.

Migración informó que la relatora quedó a "órdenes de la aerolínea" con la que llegó desde Francia para gestionar su salida del país. No obstante, Albanese anunció que no regresaría a París y que pronunciaría desde el aeropuerto el discurso que tenía previsto, antes de intentar viajar a México.

La experta también señaló que esperaba una resolución de los recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional para revertir la medida. Uno de ellos fue interpuesto por el partido izquierdista Frente Amplio.

Reacciones de la ONU y la Universidad de Costa Rica

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la decisión costarricense y pidió a las autoridades reconsiderarla con carácter urgente.

La Universidad de Costa Rica calificó la negativa de ingreso como un "hecho de enorme gravedad que exige una explicación clara y pública". La institución defendió la concesión del título honoris causa a Albanese por su "sólida formación académica, experiencia, producción bibliográfica y por su trabajo como denunciante".

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, respaldó la decisión de las autoridades costarricenses.

La relatora, de origen italiano, fue objeto de críticas por sus acusaciones contra Israel por genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada. También acusa al Estado israelí de cometer crímenes de guerra en ambos territorios.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, le impuso sanciones tras sus críticas a la política de Washington sobre Gaza. Las medidas incluyen la prohibición de entrada al territorio estadounidense y restricciones financieras.

“Es lamentable que un país se alinee a las decisiones poco justas de los Estados Unidos”, declaró Albanese tras la negativa costarricense, al señalar que Estados Unidos e Israel son los únicos territorios donde tiene prohibido entrar.

Tensiones políticas y antecedentes

La decisión del Gobierno costarricense se produce en medio de acercamientos con Israel por parte de la presidenta Laura Fernández, estrecha aliada de su homólogo estadounidense Donald Trump, desde que asumió el poder en mayo.

En diciembre pasado, Albanese cuestionó un tratado de libre comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel y pidió suspender su ratificación. Sus declaraciones provocaron el rechazo del Gobierno costarricense, que consideró que se inmiscuía en asuntos internos.