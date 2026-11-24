Cinco mujeres y niñas fueron asesinadas cada hora en sus propios hogares durante 2025, alerta la ONU Las responsables de ONU Mujeres y UNODC reclamaron medidas para modificar comportamientos violentos, proteger a las víctimas y evitar que los agresores eludan la justicia. El organismo insiste en que la prevención debe comenzar antes de que las amenazas y agresiones se conviertan en asesinatos.

La ONU insta a impulsar la denuncia y protección de las víctimas para prevenir más feminicidios

La ONU insta a impulsar la denuncia y protección de las víctimas para prevenir más feminicidios AFP

El feminicidio dejó alrededor de 47.000 mujeres y niñas asesinadas por sus parejas o familiares durante 2025, una cifra equivalente a cinco víctimas cada hora, según un informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los casos representan el 60% de los 78.000 homicidios intencionales de mujeres registrados en el mundo durante ese año.

El documento, elaborado a partir de estadísticas de 122 países y territorios, advierte que esta cifra se mantiene dentro del rango de los últimos años, cuando las estimaciones oscilaron entre 45.000 y 51.000 víctimas. El reporte se publicó antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y señala que ninguna región está completamente a salvo de estos crímenes.

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África registra la mayor tasa de feminicidios del mundo

África concentró el mayor número de asesinatos de mujeres y niñas a manos de sus parejas o familiares, con unas 22.100 víctimas durante 2025. Además, registró la tasa regional más alta, con 2,9 casos por cada 100.000 mujeres.

Asia ocupó el segundo lugar, con 15.100 víctimas, seguida de América, con 7.400; Europa, con 2.100, y Oceanía, con aproximadamente 300. En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, América registró 1,4 casos; Oceanía, 1,1; Asia, 0,6, y Europa, 0,5.

La directora ejecutiva de UNODC, Monica Juma, advirtió que las normas sociales y las fallas institucionales contribuyen a mantener este escenario. "Para cambiar esta realidad es necesaria una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad", afirmó. También reclamó estrategias para modificar comportamientos nocivos, proteger a las víctimas y garantizar sus derechos.

El hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres

De acuerdo con el informe, seis de cada diez mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas en el ámbito privado. La proporción contrasta con la de los hombres, ya que solo el 11% de las víctimas masculinas murió a manos de familiares o en circunstancias similares.

Los datos muestran el peso de la violencia doméstica en los asesinatos de mujeres y niñas. La ONU pide que las medidas de prevención no se limiten a las relaciones de pareja, sino que también contemplen los riesgos dentro de estructuras familiares más amplias.

La violencia y las amenazas preceden a muchos feminicidios

El reporte advierte que estos crímenes suelen ser el desenlace de períodos de agresiones, amenazas y maltrato. Sin embargo, muchas víctimas de violencia física o sexual no buscan ayuda de sus familiares, comunidades o autoridades, debido a los obstáculos que enfrentan para denunciar y acceder a protección.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, sostuvo que las instituciones tienen que actuar antes de que las agresiones terminen en una muerte. "Debemos garantizar que las mujeres y niñas puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a la protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde", afirmó. También pidió investigar las señales de alerta y evitar que los responsables eludan la justicia.