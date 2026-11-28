Médicos Sin Fronteras denunció la muerte de dos trabajadores en un ataque israelí contra una clínica en Gaza La OMS también condena el ataque, subrayando que los ataques a centros sanitarios en Gaza son inaceptables. El Ejército israelí asegura que la operación no dañó infraestructuras médicas.

El Ejército israelí acusa a los fallecidos de ser miembros de Hamás, alegando que uno era comandante de artillería. Foto: AFP.

El Ejército israelí acusa a los fallecidos de ser miembros de Hamás, alegando que uno era comandante de artillería. Foto: AFP.

Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció la muerte de dos miembros de su personal de seguridad en un ataque israelí contra una de sus clínicas en Ciudad de Gaza, mientras el Ejército israelí los acusó de pertenecer a Hamás y afirmó que uno de ellos comandaba una unidad de artillería del grupo islamista palestino.

La organización humanitaria expresó su indignación por el ataque y señaló que los dos fallecidos eran guardias de seguridad. Con estas muertes, elevó a 17 el número de trabajadores de MSF asesinados en la Franja de Gaza.

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MSF indicó que sus instalaciones, situadas junto al hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, estaban claramente identificadas con sus logotipos y que su ubicación había sido comunicada al Ejército israelí, que la conocía.

Las fuerzas armadas israelíes confirmaron el ataque y anunciaron que habían "atacado y eliminado a dos terroristas en la ciudad de Gaza que también trabajaban para la organización internacional MSF" y "desempeñaban funciones de guardias de seguridad en una clínica" gestionada por la organización.

El Ejército identificó a los fallecidos como Ahmad Abu Hasira y Moaz Sobh. A este último lo señaló como comandante de un grupo de artillería de Hamás y afirmó que ambos fueron eliminados mediante una operación aérea para neutralizar la amenaza que representaban, sin presentar pruebas que respaldaran esas acusaciones.

Los allegados de Abu Hasira rechazaron la versión israelí. Durante su cortejo fúnebre, uno de ellos, que también se llamaba Ahmad Abu Hasira, declaró a la AFP que el fallecido era un civil desarmado, sin vínculos con facciones políticas ni organizaciones militares, y que había sido atacado mientras desempeñaba su trabajo.

"Pedimos a la comunidad internacional que actúe para poner fin a esta criminalidad persistente, a los asesinatos diarios y al derramamiento de sangre", agregó.

MSF había señalado anteriormente que tomaba en serio las acusaciones de las autoridades israelíes sobre posibles vínculos de algunos de sus trabajadores con actividades terroristas. La organización sostuvo que "nunca emplearía a sabiendas a personas que participaran en actividades militares" y que aplicaba rigurosos procedimientos de selección de personal.

La OMS condenó el ataque y denunció nuevos muertos en Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también condenó el ataque contra la clínica. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció en X que "los ataques contra los centros sanitarios, el personal sanitario y los trabajadores humanitarios en Gaza son escandalosos e inaceptables".

El Ejército israelí afirmó que la operación no estuvo dirigida contra un hospital y que no había dañado ninguna infraestructura médica.

Los ataques israelíes dejaron otros seis palestinos muertos, según fuentes médicas del enclave. Tres personas fallecieron en un bombardeo en Rafah, en el sur de Gaza, mientras que un cuarto hombre murió por disparos en esa localidad. En el norte, drones israelíes mataron a otras dos personas en el campo de refugiados de Yabalia.