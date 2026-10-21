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La ONU advierte un calentamiento de 2,6 °C para el mundo y exige "acción" de protección ante los efectos de El Niño

António Guterres advierte que ya es inevitable superar el límite de 1,5°C, con devastadoras consecuencias climáticas que afectan más a quienes menos responsabilidad tienen.

El informe del PNUMA revela que el mundo se aleja de los objetivos del Acuerdo de París. Foto: AFP.
El informe del PNUMA revela que el mundo se aleja de los objetivos del Acuerdo de París. Foto: AFP.
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El mundo está lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Según el informe anual sobre la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los compromisos climáticos actuales conducirían a un aumento de la temperatura global de 2,6°C para 2100, incluso si los países cumplen sus promesas.

António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que superar el límite de 1,5°C ya es inevitable debido a décadas de inacción. "Inundaciones mortales, olas de calor brutales, incendios forestales devastadores, vidas perdidas, economías paralizadas, desigualdades cada vez más profundas y quienes menos responsabilidad tienen son los que sufren con mayor intensidad", alertó.

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De acuerdo con el informe, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero permanecieron en niveles récord durante 2025. Las procedentes del carbón, el petróleo y el gas aumentaron ligeramente respecto de 2024. Si se mantienen las políticas actuales, el calentamiento podría alcanzar los 2,8°C.

Paralelamente al trágico pronóstico y bajo un contexto más actual, la ONU solicitó medidas preventivas ante el fenómeno El Niño, actualmente en curso. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sostuvo que no se puede impedir el acontecimiento climático, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves.

Tom Fletcher, responsable de las operaciones humanitarias de la ONU, pidió a los gobiernos y organismos financieros liberar recursos antes de que se produzcan los daños.

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La principal fuente de emisiones está en Estados Unidos

Estados Unidos registró el mayor incremento entre los principales emisores, con 133 megatoneladas adicionales de CO2 equivalente, impulsadas por una mayor demanda eléctrica y el uso de carbón. También aumentaron las emisiones en China e Indonesia, mientras que disminuyeron en India, Rusia y la Unión Europea.

La coautora del informe, Anne Olhoff, atribuyó el empeoramiento de las proyecciones, entre otros factores, a la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París durante la presidencia de Donald Trump. Por su parte, Inger Andersen, secretaria ejecutiva del PNUMA, recordó que ningún país está exento de los impactos climáticos.

Para mantener el calentamiento en 1,5°C hacia 2100, sería necesario reducir las emisiones en 6% anual hasta 2035 y retirar grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las tendencias actuales están lejos de alcanzar ese ritmo.

La advertencia cobra relevancia ante la COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre. Moamed Adow, director de Power Shift Africa, calificó la falta de avances como "un fracaso histórico del liderazgo político".

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