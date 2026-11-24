Alberto J. Schumacher, investigador español, advierte sobre el olvido de la ciencia en las elecciones del 29-N: “Los países ricos no investigan porque son ricos, son ricos porque investigan” El experto lamenta que la investigación quedó relegada entre las propuestas de los candidatos para las próximas elecciones en España.

La ciencia y la investigación apenas han conseguido espacio en la campaña electoral de las elecciones de este 29 de noviembre. Mientras los partidos concentran sus propuestas en asuntos como la vivienda, las pensiones, los impuestos, la sanidad y la educación, otros temas fundamentales para el desarrollo del país quedan relegados.

Ante esta situación, el investigador español Alberto Jiménez Schumacher lanzó una advertencia durante su participación en el programa Hora 14 Aragón: "Los países ricos no investigan porque son ricos; son ricos porque investigan".

La investigación científica también suele quedar en segundo plano cuando los gobiernos establecen sus prioridades presupuestarias, pese a su capacidad para generar nuevos conocimientos, impulsar la productividad y aportar valor a la economía.

¿La ciencia relegada en las propuestas para elecciones de España?

El tema es el que menos protagonismo ha conseguido durante la campaña. Según el análisis de los programas electorales, los socialistas son los únicos que le dedican un capítulo específico, mientras que el resto de las formaciones apenas han conseguido situarla entre los principales temas de discusión.

Schumacher considera que esta falta de atención está relacionada con el desconocimiento sobre el papel que desempeña la ciencia en el crecimiento de una sociedad. Por eso, defiende que la población debe comprender su “poder transformador” y reconocer que invertir en conocimiento no es un gasto secundario, sino una herramienta para mejorar la capacidad económica de un país.

La advertencia cobra relevancia al observar las cifras de España, donde la inversión en investigación y desarrollo (I+D) continúa por debajo de la media europea.

España destina el 1,5% de su PIB a investigación y desarrollo

En 2024, la inversión española en I+D alcanzó una cifra estimada de 24.796 millones de euros, un crecimiento del 10,8% respecto al año anterior. Sin embargo, ese incremento apenas representó el 1,5% del producto interior bruto (PIB).

Los datos adelantados por la Fundación Cotec también muestran la distancia que todavía existe respecto al objetivo establecido en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación: alcanzar una inversión equivalente al 2,12% del PIB en 2027.

La fundación considera que cumplir esa meta será difícil, incluso si se mantiene un crecimiento elevado de la inversión. Además, buena parte del avance registrado en 2024 estuvo vinculado a los fondos europeos Next Generation.