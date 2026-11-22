Australia instaló 13 esculturas bajo un muelle en 2023 y semanas después los buceadores descubrieron que más de 20 especies las usaban como hábitat Ubicadas en una zona rica en praderas marinas, las esculturas dotan al ecosistema de superficies adicionales, integrándose a la vida submarina y fomentando la diversidad biológica.

En 2023, un equipo del muelle de Busselton, en Australia, impulsó una iniciativa artística que terminó teniendo un resultado inesperado para la vida marina. El proyecto consistió en instalar 13 esculturas bajo el agua, con el propósito de recrear los océanos en miniatura mediante obras elaboradas por artistas nacionales.

Sin embargo, semanas después de su colocación, los buceadores descubrieron que más de 20 especies marinas utilizaba las estructuras como refugio y hábitat. Lo que inicialmente fue concebido como una exposición submarina terminó integrándose al ecosistema de la bahía de Geographe y ofreciendo nuevos espacios para diferentes animales.

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Las esculturas submarinas que se convirtieron en refugio

La instalación artística reúne diferentes figuras elaboradas con materiales como bronce, cerámica y acero. Entre las obras destacan 10 sirenas de bronce, varias representaciones humanas de cerámica y una ballena gigante de acero que supera los 10 metros de longitud. Algunas de estas estructuras pesan más de una tonelada.

Con el paso de los días, las esculturas comenzaron a ser ocupadas por distintas especies que encontraron en ellas superficies para establecerse y espacios donde refugiarse. Según los investigadores, una sola estructura de acero podía albergar hasta 20 especies diferentes, lo que evidenció el potencial de esta intervención artística para integrarse a la vida submarina.

¿Por qué las esculturas de Australia atrajeron a tantas especies marinas?

Uno de los factores que favoreció la aparición de vida marina fue la ubicación de las obras. El muelle de Busselton se encuentra en la bahía de Geographe, una zona caracterizada por la presencia de extensas praderas marinas. Este entorno natural ofrece condiciones favorables para el desarrollo de diferentes organismos y animales acuáticos.

Además, el arrecife situado debajo de esta estructura alberga más de 300 especies marinas, según la información ambiental del propio muelle. La instalación de las esculturas permitió incorporar nuevas superficies al entorno submarino, que fueron aprovechadas por los animales. Así, una propuesta concebida desde el arte terminó formando parte de un ecosistema con una importante diversidad biológica.