Murió a los 101 años Martha Firestone Ford, heredera de dos de las mayores dinastías empresariales de EE. UU. y dueña de un histórico equipo de fútbol Nacida el 16 de septiembre de 1925 en Ohio, Martha era descendiente de la prominente familia Firestone y se casó con William Clay Ford, conectándola a la dinastía automotriz de Henry Ford.

Martha Firestone Ford, expropietaria de los Detroit Lions, falleció a los 101 años en su hogar de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de su familia.

Martha Firestone Ford, expropietaria de los Detroit Lions, falleció a los 101 años en su hogar de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de su familia. Foto: LA Times

Martha Firestone Ford murió a los 101 años en su residencia de Grosse Pointe, Michigan, acompañada por sus familiares. La noticia fue comunicada por los Detroit Lions, franquicia de fútbol americano de la que fue propietaria, aunque no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

Nacida el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio, pertenecía a dos de las familias empresariales más importantes de Estados Unidos. Era nieta de Harvey Firestone, fundador de la compañía de neumáticos Firestone, y se casó en 1947 con William Clay Ford, nieto de Henry Ford, creador de la histórica automotriz estadounidense.

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Martha Firestone Ford pertenecía a dos de las mayores dinastías empresariales de EE. UU.

La empresaria era descendiente de Harvey Firestone y estaba vinculada a la familia Ford por su matrimonio con William Clay Ford. Ambas dinastías tenían una relación que se remontaba a principios del siglo XX, cuando Harvey Firestone y Henry Ford entablaron una amistad personal que también compartían con el inventor Thomas Edison.

En 1906, Henry Ford eligió a Firestone como proveedor de neumáticos para el primer Model T, un automóvil que transformó la industria automotriz. Martha y William Clay Ford tuvieron cuatro hijos, entre ellos William Clay Ford Jr., quien actualmente ocupa la presidencia ejecutiva del consejo de administración de Ford Motor Company.

Heredó los Detroit Lions tras la muerte de su esposo y dirigió el equipo hasta 2020

William Clay Ford estuvo al frente de los Detroit Lions durante 50 años, hasta su fallecimiento en 2014. Después de enviudar, Martha heredó la participación mayoritaria de la franquicia y asumió su conducción, cargo que mantuvo durante seis años, hasta que transfirió el control a su hija Sheila Ford Hamp en 2020.

Durante su gestión también intervino en decisiones importantes de la organización. En noviembre de 2015, en medio de una temporada complicada, ordenó el despido del presidente del equipo y del gerente general para renovar la dirigencia. Aunque dejó el cargo, continuó asistiendo a los encuentros y acompañando a los Lions hasta sus últimos meses de vida. A principios de noviembre de 2026, incluso estuvo presente en las tribunas durante una victoria frente a los Minnesota Vikings.