Escándalo en Nvidia: investigan al millonario directivo Jensen Huang tras admitir un amorío con presunta espia china El reconocimiento de una relación extramatrimonial de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se convirtió en parte de una investigación por presunto espionaje chino que involucra a una empresaria señalada como agente de Pekín. El caso pone bajo escrutinio al máximo responsable de una de las compañías más importantes del sector de los chips de inteligencia artificial.

Nvidia inicia una investigación independiente por un posible espionaje chino a su CEO, Jensen Huang, tras revelar una relación extramatrimonial que despierta preocupaciones sobre la seguridad tecnológica en EE. UU

Nvidia inicia una investigación independiente por un posible espionaje chino a su CEO, Jensen Huang, tras revelar una relación extramatrimonial que despierta preocupaciones sobre la seguridad tecnológica en EE. UU composición LR/AFP

Nvidia abrió una investigación independiente sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, tras los informes de inteligencia estadounidense que lo vinculan con una presunta operación de espionaje chino. El caso involucra a Alice Huang, una empresaria señalada como agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China, con quien el máximo responsable de la tecnológica y el octavo hombre más rico del mundo habría mantenido una relación extramatrimonial.

La junta directiva de la compañía, uno de los principales fabricantes mundiales de chips de inteligencia artificial (IA), encargó las pesquisas a un comité de directores independientes con apoyo de asesores jurídicos externos. La empresa aseguró que, por ahora, no tiene motivos para creer que sus secretos comerciales o la seguridad nacional de Estados Unidos hayan resultado comprometidos.

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Jensen Huang admite una relación extramatrimonial

El director ejecutivo reconoció su infidelidad en un mensaje dirigido a los trabajadores de Nvidia, después de que las informaciones sobre su vínculo personal con la empresaria china salieran a la luz. En el documento, cuya existencia reportó Axios, expresó arrepentimiento por las consecuencias familiares de sus acciones.

"Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", escribió Huang, quien también manifestó que asumiría la responsabilidad por su comportamiento y cooperaría con las investigaciones.

El empresario no mencionó directamente a Alice Huang en su disculpa. Sin embargo, los reportes periodísticos identificaron a la mujer como una ejecutiva relacionada con Megaspeed International, una compañía de Singapur dedicada a servicios de computación en la nube para inteligencia artificial.

EE. UU. vincula a la empresaria con Pekín

De acuerdo con una investigación de The New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Alice Huang, también conocida como Huang Le, trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Un memorando distribuido entre funcionarios de la Administración Trump habría señalado que su acercamiento al ejecutivo formaba parte de una operación para obtener información sobre Nvidia.

La empresaria habría tenido el encargo de recopilar datos sobre Huang y facilitar el acceso de Pekín a los procesadores estadounidenses más avanzados. No obstante, los reportes no precisaron qué información habría transmitido, cuál era su valor ni cuándo comenzó la supuesta actividad de espionaje.

Alice Huang asumió en marzo de 2023 la dirección de Megaspeed, pero dejó de figurar como administradora en noviembre de ese año. La compañía también quedó bajo escrutinio estadounidense por sospechas de desvío de chips restringidos hacia China. Una sociedad vinculada a la firma en Malasia adquirió al menos US$4.800 millones en equipos de IA con tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026.

Trump defiende al CEO mientras China niega las acusaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió públicamente a Jensen Huang y afirmó que no se arrepentía de no haber actuado antes, pese a que The New York Times informó que recibió datos sobre la relación hace aproximadamente un año.

"Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación", declaró Trump ante los periodistas. También destacó el trabajo del empresario y sostuvo que había hecho una labor extraordinaria para Estados Unidos.

Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, rechazó las versiones con respecto a la supuesta espía china. "Las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia", afirmó durante una rueda de prensa.

El caso aumenta la presión sobre Nvidia y sus ventas a China

La polémica también alcanza a las operaciones comerciales de Nvidia en medio de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Washington mantiene restricciones comerciales sobre los chips más avanzados para limitar el acceso de la industria china a esta tecnología.

Tres líderes republicanos de comités de la Cámara de Representantes solicitaron que Huang comparezca a finales de noviembre para explicar los protocolos de seguridad de la empresa frente al espionaje extranjero.

El analista tecnológico Dan Ives advirtió que el caso podría generar nuevas investigaciones en el Congreso y aumentar la incertidumbre sobre las acciones de la compañía. Nvidia, que registró ingresos anuales récord de US$215.900 millones en febrero, también afronta un mayor escrutinio sobre sus ventas de semiconductores al mercado chino.