Es falso que video de incendio durante protestas corresponda a las recientes manifestaciones en Paraguay: fue grabado en Albania El registro circulaba desde octubre, antes de la crisis financiera vinculada a Ueno Bank.

LO FALSO:

El video muestra un incendio de grandes proporciones provocado por manifestantes durante las recientes protestas en Paraguay por la crisis financiera vinculada a Ueno Bank.

LO VERDADERO:

El video no corresponde a las protestas en Paraguay, sino a manifestaciones ocurridas en Albania.

El mismo registro ya circulaba en redes sociales desde octubre, un mes antes del estallido de la crisis en Paraguay, el 3 de noviembre.

Tras las recientes protestas registradas en Paraguay, en medio de la crisis financiera vinculada a Ueno Bank, se ha viralizado en redes sociales un video que muestra un incendio de grandes proporciones provocado por los manifestantes. Las publicaciones que difunden este material aseguran que las imágenes corresponden a los recientes disturbios ocurridos en el país. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que el registro no fue grabado en Paraguay, sino en Albania.

Al cierre de esta nota, una de las publicaciones más virales se encuentra en Facebook, donde acumula más de 1.000.000 de visualizaciones, 35.000 ‘Me gusta’, 3.600 comentarios y más de 11.000 compartidos.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de imágenes permitió identificar que el mismo video ya había sido publicado en redes sociales durante octubre, aproximadamente un mes antes de que estallara la crisis vinculada a Ueno Bank, el pasado 3 de noviembre. Este detalle permite descartar que las imágenes correspondan a las recientes manifestaciones paraguayas, pues el registro circulaba en internet antes de estos acontecimientos y corresponde a protestas ocurridas en Albania.

Video publicado en octubre con su contexto original. Foto: Facebook

Por ello, el video muestra un incendio de grandes proporciones registrado durante las manifestaciones de octubre en Albania. Estas imágenes fueron posteriormente difundidas fuera de su contexto original y atribuidas erróneamente a las recientes protestas en Paraguay, pese a que corresponden a un acontecimiento anterior y ocurrido en otro país.

Nota de El País. Foto: El País

Conclusión

Por tanto, es falso que el video muestre un incendio provocado durante las recientes protestas en Paraguay por la crisis vinculada a Ueno Bank. Una búsqueda inversa permitió identificar que el registro circulaba desde octubre y corresponde a manifestaciones ocurridas en Albania, antes de que estallara la crisis paraguaya el 3 de noviembre.