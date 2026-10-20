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“He hablado con Marco Rubio": Zelenski confirma su acercamiento a EE. UU. tras disputa por suministros a Ucrania

Zelenski califica la conversación con Rubio como "sustancial" y centrada en el fin de la guerra. Las tensiones entre Ucrania y Estados Unidos se intensifican por la entrega de misiles Patriot.

Zelenski y el enviado de EE. UU. Steve Witkoff llegan a Oslo para proponer nuevas estrategias diplomáticas. Foto: AFP.
Zelenski y el enviado de EE. UU. Steve Witkoff llegan a Oslo para proponer nuevas estrategias diplomáticas. Foto: AFP.
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Luego de que Ucrania denunciara restricciones en el suministro de inteligencia, el uso militar de Starlink y la entrega de misiles interceptores Patriot por parte de Estados Unidos, el presidente Volodimir Zelenski reveló haber mantenido una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio. "Ha sido una conversación sustancial, centrada en asuntos importantes", detalló.

El mandatario ucraniano aseguró que el acercamiento, que se convirtió en el primero tras el inicio de las diferencias, se dio "en el contexto de nuestros esfuerzos diplomáticos para poner fin a esta guerra terrible y a la constante matanza de personas".

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Cabe recordar que en las últimas semanas Zelenski intercambió múltiples reproches con su homólogo estadounidense Donald Trump, haciendo énfasis en la crítica sobre el funcionamiento del paquete militar que emplea el Ejército de Kiev. Además, solo horas antes del llamado, el líder europeo aseguró que Washington estaba retrasando la entrega de misiles interceptores para sistemas Patriot.

Al respecto y horas después de la conversación, Rubio admitió desde Nueva Delhi que podría haber interceptores de proyectiles adquiridos por socios europeos para Ucrania pendientes de autorización estadounidense, pero negó alguna directiva deliberada.

"Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa", puntualizó la autoridad estadounidense.

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Estados Unidos y Ucrania se acercan en Oslo

Paralelamente a este contacto, los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Ucrania continúan. Zelenski y uno de los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff, llegaron a Oslo para plantear una nueva propuesta en el avance por poner fin a la guerra.

En este encuentro también estarán presentes el presidente de Noruega y su homólogo finlandés, Alexander Stubb. Cabe indicar que, según reveló Jonas Gahr Støre, primer ministro noruego, la cita fue organizada por el propio mandatario ucraniano y el objetivo es encarrilar los esfuerzos diplomáticos, de manera más constructiva.

Por su parte, Rusia intentó hacerse presente, de manera tácita, en esta reunión al expresar que esperan con confianza que Witkoff se reúna rápidamente con el presidente ruso Vladimir Putin tras las consultas que se darán en Oslo, esto con la finalidad de informar sobre sus contactos con ucranianos y europeos.

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