Keiko Fujimori tras reunión con Marco Rubio: "El Perú formará parte del Escudo de las Américas"

Keiko Fujimori se pronunció sobre el ingreso del Perú al Escudo de las Américas. Foto: Presidencia.

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Tras la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Keiko Fujimori anunció que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas, una alianza regional de seguridad promovida por la administración de Donald Trump para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.

“Hemos hablado de la inseguridad ciudadana, como presidenta constitucional del Perú, me alegra informar a nuestro país que el Perú formará parte del Escudo de las Américas, coalición multilateral en la que participan más de 15 países liderados por los Estados Unidos. Agradecemos esta oportunidad, secretario Rubio porque para nosotros que hemos tenido que enfrentar el terrorismo sabemos lo difícil que es ahora enfrentar a esta criminalidad que no respeta fronteras y por eso la necesidad de unir los esfuerzos con los otros países”, señaló Fujimori.

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“Le comentábamos al secretario Rubio que se anunció en febrero la llegada de este fenómeno climatológico y lamentablemente el gobierno anterior no tomó acciones (…) desde ya agradecemos a EE.UU. el apoyo que nos están brindando, gracias a las coordinaciones del embajador Navarro y agradecemos que en el mes de febrero del año 2027 el busque hospital USNS Comfort llegará a la costa norte del Perú”, agregó.

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