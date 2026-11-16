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El billete de un dólar que puede valer más de US$20.000: tiene una estrella en el número de serie por un error de impresión de la Reserva Federal

Errores como imágenes duplicadas y cortes irregulares crean ejemplares únicos. Consultar con especialistas o casas de subastas es crucial para conocer el potencial valor de estos billetes.

Un billete de un dólar puede convertirse en una pieza valorada en miles gracias a errores de fabricación.
Un billete de un dólar puede convertirse en una pieza valorada en miles gracias a errores de fabricación.Foto: Magnific
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Un billete de apenas un dólar puede convertirse en una pieza de colección valorada en miles de dólares debido a un error durante su fabricación. Uno de estos ejemplares, que tiene una pequeña estrella en el número de serie, fue subastado por US$24.000 en Heritage Auctions.

Aunque muchas personas podrían tener un billete de estas características sin conocer su importancia, no todos alcanzan el mismo precio. Su valor depende de factores como la rareza del error, el año de emisión y el estado de conservación, aspectos que despiertan el interés de los expertos en numismática.

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¿Cómo identificar el billete de un dólar que puede valer más de US$20.000?

La principal característica de estos ejemplares es una estrella o asterisco (*) que aparece al final del número de serie. Esta marca permite reconocer los llamados billetes de reemplazo, utilizados por la Reserva Federal para sustituir aquellos que presentan defectos durante el proceso de impresión.

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Sin embargo, el ejemplar subastado por US$24.000 tenía una particularidad adicional. Según Heritage Auctions, un operador de la prensa colocó por equivocación el asterisco en la posición del sufijo que debía llevar la letra "L", lo que generó una anomalía poco común en su numeración.

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¿Por qué algunos billetes de un dólar con estrellas valen miles de dólares?

Durante la impresión de papel moneda pueden producirse diferentes errores, como diseños desalineados, imágenes duplicadas, cortes irregulares o problemas con la tinta y la numeración. Cuando estos defectos llegan a la circulación, algunos ejemplares pueden convertirse en objetos de interés para los coleccionistas.

La rareza de estas piezas y su estado de conservación influyen directamente en su cotización. Si una persona encuentra un billete con una estrella en el número de serie, puede consultar su valor con especialistas o casas de subastas como Heritage Auctions, APMEX y Great Collections antes de intentar venderlo.

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