Los 8 edificios más coloridos del mundo que sorprenden por su arquitectura y convierten ciudades enteras en auténticas obras de arte

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La arquitectura puede transformar por completo la imagen de una ciudad cuando el color se convierte en uno de sus principales protagonistas. Desde construcciones religiosas hasta espacios públicos e industriales, existen edificios que destacan por sus formas, tonalidades y diseños fuera de lo común.

Algunos fueron concebidos hace siglos y conservan tradiciones artísticas que utilizan colores intensos para transmitir identidad y significado. Otros son mucho más recientes y recurren a fachadas llamativas, cerámicas, mosaicos y formas poco convencionales para romper con la monotonía urbana.

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Templo de Sri Ranganatha Swamy (Tamil Nadu, India)

El templo de Sri Ranganatha Swamy comenzó a construirse en el siglo I d. C. y fue ampliado durante siglos por diferentes dinastías. Ocupa más de 60 hectáreas y cuenta con 21 gopurams, enormes torres ornamentadas cubiertas de esculturas y pigmentos de colores intensos. Su arquitectura refleja una tradición religiosa en la que el color desempeña un papel fundamental y convierte el complejo en uno de los más llamativos de India.

Templo de Sri Ranganathaswamy

Palau de la Música Catalana (Barcelona, España)

Construido en 1908 por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, el Palau de la Música Catalana combina elementos del modernismo con influencias románicas, góticas, mudéjares y valencianas. Sus mosaicos, vitrales, cerámicas y detalles ornamentales crean un interior especialmente colorido y lleno de formas. La combinación de materiales y tonalidades también expresa parte de la identidad cultural catalana y convierte al edificio en un referente arquitectónico de Barcelona.

Palau de la Música Catalana en Barcelona

Guardian Building (Detroit, Estados Unidos)

El Guardian Building fue construido en 1929 por el arquitecto Wirt C. Rowland y es considerado uno de los grandes ejemplos del art décoen Estados Unidos. Conocido como la Catedral de las Finanzas, presenta cerca de dos millones de ladrillos y piezas de terracota en tonos anaranjados en su exterior. En su vestíbulo destacan azulejos de colores primarios y una decoración inspirada en motivos geométricos que refleja el auge económico e industrial de Detroit.

Guardian Building en Estados Unidos

De Bijenkorf (Eindhoven, Países Bajos)

El edificio de De Bijenkorf en Eindhoven fue diseñado por el arquitecto italiano Gio Ponti y terminado en 1969 para albergar los grandes almacenes de la ciudad. Su fachada verde y de aspecto casi uniforme fue inspirada por la visión de los campos neerlandeses desde un avión, según la concepción del arquitecto. El resultado es una enorme estructura de tonalidad esmeralda que destaca por su estética modernista y por su particular relación con el paisaje de los Países Bajos.

De Bijenkorf en Países Bajos

Reversible Destiny Lofts (Tokio, Japón)

Los Reversible Destiny Lofts fueron diseñados en 2005 por Shusaku Arakawa y Madeline Gins como un complejo residencial formado por nueve apartamentos. Sus espacios combinan cilindros, prismas, esferas y colores intensos con el objetivo de alterar la percepción y estimular el movimiento de quienes los habitan. El proyecto, creado también como homenaje a Helen Keller, busca desafiar las formas tradicionales de vivir y reducir la vida sedentaria mediante una arquitectura deliberadamente poco convencional.

Reversible Destiny Lofts en Japón

Planta de incineración de residuos de Maishima (Osaka, Japón)

La planta de incineración de residuos de Maishima fue diseñada por el artista y arquitecto austríaco Friedensreich Hundertwasser y terminó de construirse en 2001. Su fachada llena de colores, franjas amarillas, detalles rojos y una llamativa torre turquesa hace que el complejo se parezca más a un parque de atracciones que a una instalación industrial. El diseño rompe deliberadamente con la apariencia tradicional de este tipo de construcciones y refleja la visión de Hundertwasser de una arquitectura más creativa y cercana a la naturaleza.

Fábrica Maishina de la Asociación Regional de Instalaciones Ambientales de Osaka.

Biblioteca Central de Leganés (España)

La Biblioteca Central de Leganés fue diseñada por BN Asociados Arquitectos y abrió sus puertas en 2019 como biblioteca pública y archivo municipal. Su fachada de cerámica en tonos pastel incorpora formas redondeadas que evocan la apariencia de libros y cambia de aspecto según la incidencia de la luz solar. El edificio se convirtió así en un nuevo referente cultural y arquitectónico de la ciudad, combinando funcionalidad con una imagen exterior poco convencional.

Biblioteca Central de Leganés en España.

Croydon Colonnade (Londres, Reino Unido)

La Croydon Colonnade fue diseñada en 2003 por el arquitecto Adam Nathaniel Furman como un espacio peatonal de unos 50 metros de longitud. Está formada por 16 grandes columnas y dos muros decorados con miles de piezas de porcelana tridimensional hechas a mano, cuyos colores pasan de un azul profundo a un blanco cremoso. El proyecto busca aportar color y atractivo a una zona urbana poco llamativa, además de recuperar la tradición de las superficies cerámicas azules y blancas presentes en distintas culturas.