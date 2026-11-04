¿Cuánto falta para que África se divida en dos? La ciencia explica qué debe ocurrir antes de que nazca un nuevo océano El proceso es casi imperceptible y lento, con movimientos de unos pocos centímetros al año, al mismo ritmo como crecen las uñas de los pies.

África atraviesa un proceso geológico que podría cambiar la configuración del continente dentro de millones de años. En el este, las placas tectónicas Nubia y Somalí se están separando lentamente, mientras la corteza terrestre se estira, se fractura y pierde espesor. La transformación llegó al adelgazamiento localizado de la corteza, una fase más avanzada que puede conducir a la ruptura continental.

El estudio publicado en Nature se concentró en el Rift de Turkana, una región que se extiende entre Kenia y Etiopía y que también es conocida por sus importantes hallazgos de fósiles de antiguos antepasados humanos. Allí, los investigadores descubrieron que la corteza tiene apenas 13 kilómetros de espesor en el centro del rift, frente a más de 35 kilómetros en las zonas cercanas.

¿Qué son las placas Nubia y Somalí?

Durante mucho tiempo, los científicos consideraron que África se encontraba sobre una sola placa tectónica. Sin embargo, desde la década de 1970 comenzaron a acumularse evidencias de que el continente estaba experimentando una separación en dos grandes bloques: la placa Nubia, que ocupa la mayor parte de África, y la placa Somalí, situada hacia el este.

La zona de rift de Turkana en Kenia y Etiopía, se encuentra en una transición crítica hacia la ruptura continental. Foto: Christian Rowan

Ambas forman parte de un proceso geológico que se desarrolla a lo largo del Rift de África Oriental, un extenso sistema de fracturas que atraviesa el continente desde la depresión de Afar, en el noreste de Etiopía, hasta Mozambique. Su extensión alcanza aproximadamente 3.500 kilómetros y comprende zonas con intensa actividad sísmica y volcánica.

El Rift de Turkana, ubicado entre Kenia y Etiopía, es uno de los sectores de este sistema. En esta región, la separación entre los bloques tectónicos está modificando progresivamente la estructura del terreno. Aunque el proceso ocurre de manera imperceptible para las personas, sus efectos se acumulan durante millones de años y pueden transformar por completo la superficie terrestre.

¿Por qué se separan y cómo se mide su desplazamiento?

La separación ocurre porque las placas tectónicas se desplazan en direcciones opuestas, sometiendo a la corteza terrestre a fuerzas que la estiran y debilitan. Una de las principales explicaciones científicas sostiene que el calor procedente del interior de la Tierra provoca que la litosfera —la capa rígida formada por la corteza y la parte superior del manto— se eleve y se deforme debajo de Kenia y Etiopía.

Vista aérea del lago Turkana, en Kenia. Foto: Paul y Paveena McKenzie

Este estiramiento genera fracturas en las rocas y facilita el ascenso del magma desde las profundidades. Con el tiempo, la actividad volcánica y los movimientos tectónicos contribuyen a formar depresiones y fallas que caracterizan el paisaje del Rift de África Oriental.

El desplazamiento de las placas se puede registrar mediante mediciones GPS, que permiten seguir los cambios de posición de puntos específicos sobre la superficie terrestre. Estas observaciones indican que los bloques Nubia y Somalí se alejan a un promedio de aproximadamente 7 milímetros por año a lo largo del sistema. En el sector de Turkana, el estudio científico señala una velocidad cercana a 4,7 milímetros anuales.

Aunque estas distancias parecen insignificantes, su efecto acumulado durante millones de años puede provocar cambios profundos en la estructura de un continente.

¿Qué significa el adelgazamiento de la corteza?

El descubrimiento más importante del estudio es que el Rift de Turkana atraviesa una etapa conocida como necking, un proceso en el que la corteza terrestre se estira y se estrecha progresivamente en determinadas zonas. Para entenderlo, los investigadores lo comparan con un caramelo blando que se estira por ambos extremos hasta formar una parte central cada vez más delgada.

Vista de un desfiladero en el Valle del Rift de África Oriental, en Engaruka, Tanzania. Foto: Ulrich Doering/Alamy

Al analizar los datos sísmicos y las imágenes del subsuelo, el equipo identificó que la corteza continental tiene menos de 13 kilómetros de espesor en el centro del rift, mientras que en las zonas alejadas supera los 35 kilómetros. Esta diferencia demuestra que la deformación no ocurre de manera uniforme, sino que se concentra en determinados sectores.

"Descubrimos que la separación tectónica en esta zona está más avanzada y que la corteza es más delgada de lo que nadie había reconocido", explicó Christian Rowan, autor principal de la investigación.

El adelgazamiento también debilita las rocas y facilita que las fuerzas tectónicas continúen separando el terreno. Anne Bécel, geofísica y coautora del estudio, señaló: "Hemos alcanzado ese umbral crítico de ruptura de la corteza. Creemos que por eso es más propensa a separarse".

Esta etapa también podría explicar por qué Turkana conserva tantos fósiles de antiguos antepasados humanos. Los investigadores plantean que el hundimiento del terreno favoreció la acumulación de sedimentos, que ayudaron a preservar restos durante millones de años. La región alberga más de 1.200 fósiles de homininos correspondientes a los últimos cuatro millones de años.

¿Qué es la oceanización y por qué todavía no existe un nuevo océano en esa zona?

El necking representa una fase avanzada de la separación continental, pero no significa que la corteza ya se haya roto por completo. Para que aparezca un nuevo océano, el proceso debe avanzar hacia otra etapa denominada oceanización.

En esta fase, la corteza continental termina de fracturarse y el material del manto asciende a través de las aberturas. El magma llega a la superficie, se enfría y forma nueva corteza oceánica. Con el paso del tiempo, esta transformación permite que el agua de los océanos cercanos inunde la depresión y ocupe el espacio entre los bloques continentales.

En el caso de Turkana, todavía no se ha producido esa ruptura definitiva. La corteza continúa siendo continental, aunque su reducido espesor indica que el terreno está avanzando hacia una posible separación. Por eso, los investigadores consideran que la región ofrece una oportunidad excepcional para observar una etapa de la evolución tectónica que no se había identificado directamente en un rift continental activo.

¿Cuánto tiempo podría tomar el proceso?

La transformación de África oriental no ocurrirá de manera repentina. El Rift de Turkana comenzó a desarrollarse hace decenas de millones de años y los investigadores estiman que la fase de adelgazamiento localizado empezó hace aproximadamente cuatro millones de años, después de un periodo de intensa actividad volcánica.

Según las estimaciones del equipo, podrían transcurrir varios millones de años más antes de que comience la oceanización. Si la separación continúa, el proceso podría terminar formando un nuevo océano que dividiría parte del este de África del resto del continente.

Por ahora, el descubrimiento permite comprender mejor cómo se inicia la ruptura de los continentes y qué condiciones deben cumplirse antes de que aparezca una nueva cuenca oceánica. Como explicó Folarin Kolawole, coautor del estudio: "En esencia, ahora tenemos un lugar privilegiado desde el cual observar una fase crítica de la separación tectónica que ha dado forma fundamentalmente a todos los márgenes continentales separados del mundo".

La investigación no establece una fecha para el nacimiento de ese futuro océano, pero demuestra que la corteza de Turkana ya atraviesa una transformación decisiva.