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Tiene 29 años, es biólogo y cuida en soledad a 300 pingüinos recién nacidos en una isla de la Patagonia, pero la crisis científica amenaza su futuro

Este investigador del Conicet evalúa el desarrollo de las crías mediante mediciones constantes, buscando entender cómo el cambio climático afecta a estas aves, consideradas indicadores de la salud marina.

Martín, becario doctoral del Conicet, podría verse obligado a dejar su sueño de cuidar y estudiar a estas aves.
Martín, becario doctoral del Conicet, podría verse obligado a dejar su sueño de cuidar y estudiar a estas aves.Foto: Mongabay
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Juan Cruz Martín tiene 29 años y dedica sus días a cuidar una colonia de pingüinos de Magallanes en la isla Quiroga, en Puerto Deseado, Argentina. Cada jornada llega en kayak hasta el lugar para medir, pesar y controlar a cientos de crías que acaban de salir del cascarón.

El investigador es becario doctoral del Conicet y trabaja principalmente en soledad con unos 300 pichones. Su labor no solo busca estudiar el crecimiento de estas aves, sino también comprender cómo los cambios ambientales afectan a una de las especies que funcionan como indicadores de la salud del mar.

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Un biólogo llega en kayak para cuidar a 300 pingüinos recién nacidos

El trabajo de Martín comienza cuando los pingüinos regresan de su migración por las costas de Buenos Aires, Uruguay y Brasil para reproducirse. Una vez en la colonia, el investigador identifica a los ejemplares mediante microchips y registra la formación de parejas, la puesta de huevos y el desarrollo de las crías.

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Cuando nacen los pichones, los mide y pesa para evaluar su crecimiento: registra las dimensiones del pico, las patas y las alas, además de controlar su estado general. Estas mediciones se realizan cada cuatro días y permiten estudiar las variaciones en su desarrollo durante la temporada reproductiva.

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La crisis científica argentina amenaza la continuidad de su trabajo

Para Martín, los pingüinos son "centinelas de la salud del mar", porque su estado permite advertir los efectos de los cambios en el ecosistema y del calentamiento global. Su tesis doctoral analiza las estrategias reproductivas de estas aves y busca determinar cómo responden a las variaciones ambientales.

Sin embargo, el desfinanciamiento del sistema científico argentino dificulta la continuidad de su investigación. Aunque desde 2023 hubo interesados en incorporarse al equipo, no se sumaron nuevos becarios. El biólogo reconoce que los bajos ingresos y la necesidad de realizar otros trabajos podrían obligarlo a abandonar una actividad que soñó desde niño.

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