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[EN VIVO] San Martín vs Alianza Lima HOY: a qué hora y dónde ver el partido Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las vigentes tricampeonas tendrán un duro cotejo frente a las santas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue la transmisión del San Martín vs Alianza Lima en vivo.

San Martín vs Alianza Lima son candidatos para ganar la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/USMP/Alianza Lima
San Martín vs Alianza Lima son candidatos para ganar la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/USMP/Alianza Lima
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VER San Martín vs Alianza Lima EN VIVO HOY | Sigue el partidazo de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV; Asimismo, puedes seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

Santa y blanquiazules protagonizan un duelo de invictos que será clave para la punta de la competición. La última vez que se enfrentaron fue en la final de la temporada pasada, cuando las victorianas se impusieron.

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¿A qué hora juega San Martín vs Alianza Lima?

El duelo entre San Martín vs Alianza Lima se disputará este sábado 14 de noviembre y arrancará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

LR Focus
  • Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.

Canal para ver San Martín vs Alianza Lima

San Martín vs Alianza Lima se puede ver EN VIVO a través de la transmisión de Latina TV (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Dónde juega San Martín vs Alianza Lima?

El encuentro entre San Martín vs Alianza Lima se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cómo ver San Martín vs Alianza Lima por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

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Entradas para San Martín vs Alianza Lima

La venta de entradas para el encuentro entre San Martín y Alianza Lima se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.

  • General Sur: S/ 25
  • General Norte: S/ 25
  • General Oriente: S/ 25
  • General Occidente: S/ 25
  • Sur Preferente: S/ 30
  • Norte Preferente: S/ 30
  • Oriente Preferente: S/ 45
  • Occidente Preferente: S/ 45

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