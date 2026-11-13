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Congreso de EE. UU. cita al exdirector de Nvidia por sus vínculos con una presunta espía china y exige explicaciones sobre seguridad nacional

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia, comparecerá ante los legisladores de Washington en diciembre por su relación con una supuesta espía china, lo que provocó su dimisión y sacudió el sector tecnológico.

La capitalización de Nvidia ha caído cerca de medio billón de dólares tras el escándalo.
La capitalización de Nvidia ha caído cerca de medio billón de dólares tras el escándalo.Foto: AFP
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Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, fue convocado para comparecer en diciembre ante una comisión del Congreso de Estados Unidosy explicar su relación con una presunta espía china que habría provocado su dimisión.

La controversia también ha golpeado a la compañía, cuya capitalización bursátil perdió cerca de medio billón de dólares, y ha sembrado incertidumbre en la industria de inteligencia artificial.

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El senador republicano Tim Scott anunció este jueves que solicitó la comparecencia de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, para el 3 de diciembre ante la Comisión de Banca del Senado, que preside.

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"Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos", escribió Scott en la red social X.

La iniciativa se suma a la solicitud de tres comisiones de la Cámara de Representantes para entrevistar a puerta cerrada al empresario el 1 de diciembre, bajo amenaza de una citación judicial.

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¿Qué pasó?

Huang, de 63 años, reconoció el domingo haber mantenido una relación extramatrimonial. Se trataba de Alice Huang, exdirectora gerente de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que, de acuerdo con los servicios de inteligencia de EE. UU., trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Pekín ha rechazado estas acusaciones. La mujer, de nacionalidad china, no tiene ningún parentesco con el exejecutivo de Nvidia.

Este miércoles, The New York Times informó sobre una segunda relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector médico. Tras el anuncio de su salida el jueves, la compañía comunicó que su directora financiera, Colette Kress, asumirá el cargo de manera interina.

Nacido en Taiwán y residente enEstados Unidosdesde su infancia, Huang cofundó Nvidia y estuvo al frente de la empresa durante 33 años. Bajo su dirección, los procesadores desarrollados inicialmente para los gráficos de videojuegos se convirtieron en componentes fundamentales para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Además, posee alrededor del 3,6% de las acciones, lo que lo convierte en el mayor accionista individual de la firma.

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Un golpe a la industria tecnológica estadounidense

Huang también era asesor informal de Donald Trump en materia de IA. Durante años, defendió ante la Administración estadounidense una reducción de las restricciones a la venta de chips avanzados a China, medidas impuestas por motivos de seguridad nacional.

Pekín ha cuestionado reiteradamente esta política. El viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, volvió a criticar las "medidas de control de las exportaciones que perturban la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales y no benefician a ninguna de las partes".

El escándalo se produce en medio de la disputa entre Washington y Pekín por el liderazgo de la industria de inteligencia artificial, considerada una de las principales apuestas tecnológicas del futuro. Para el analista Dan Ives, del banco de inversión Yorkville, la salida de Huang representa "un día negro para Nvidia y para la industria tecnológica estadounidense".

Consultado sobre si el empresario debía haber renunciado, Trump respondió que la decisión dependía de las circunstancias. "Si la mujer era una espía, sí. Si la mujer no era una espía, quizás sería diferente", afirmó en una entrevista. También manifestó su preocupación por la situación personal del exdirectivo: "Hablé con él ayer. Está pasando por un infierno. Lo que más le duele es su esposa y su familia".

En paralelo, Megaspeed está bajo investigación por el presunto desarrollo de chips de inteligencia artificial de Nvidia destinados a China, en posible incumplimiento de las restricciones estadounidenses a las exportaciones de esta tecnología. Las autoridades de Singapur, donde operaba la compañía, prohibieron en febrero el regreso de Alice Huang al país porque no ofreció explicaciones suficientes sobre su gestión. Sin embargo, esta medida no estuvo vinculada a una investigación por espionaje.

En Estados Unidos, varios legisladores, entre ellos Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, exigen aclaraciones sobre cuánto sabía la Administración Trump acerca de los vínculos entre el exdirector de Nvidia y la presunta espía china.

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