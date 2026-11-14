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El B-21 Raider de EE. UU. realiza su primera prueba de lanzamiento de armamento y se acerca a una nueva etapa en su desarrollo como bombardero estratégico

Realizada en la Base Aérea de Ellsworth, la prueba es fundamental para las evaluaciones del B-21, que busca iniciar producción en 2027 y reemplazar a los B-2 Spirit y B-1B Lancer.

El ensayo se llevó a cabo en la Base Aérea de Ellsworth y se enmarca dentro de la campaña de vuelos iniciada a fines de 2023.
El ensayo se llevó a cabo en la Base Aérea de Ellsworth y se enmarca dentro de la campaña de vuelos iniciada a fines de 2023.Foto: Zona Militar
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El bombardero furtivo B-21 Raider de Estados Unidos completó su primera prueba de lanzamiento de armamento, un avance importante dentro de su programa de ensayos. La evaluación fue confirmada por Northrop Grumman, empresa encargada de su desarrollo y fabricación.

La prueba se realizó como parte de la campaña de vuelos iniciada a finales de 2023 y representa un nuevo paso para esta aeronave de sexta generación. El objetivo de la Fuerza Aérea estadounidense es completar las evaluaciones y comenzar su producción inicial en 2027.

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El B-21 Raider avanza en sus pruebas de vuelo y lanzamiento de armamento

El ensayo tuvo lugar en la Base Aérea de Ellsworth, en Estados Unidos, con un avión F-16 que acompañó al bombardero durante la operación. Sin embargo, ni Northrop Grumman ni la Fuerza Aérea revelaron qué tipo de munición se utilizó durante la prueba.

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El programa de evaluación también contempla pruebas de resistencia estructuralpara comprobar la capacidad del diseño frente a las exigencias operativas. Además, un segundo prototipo se incorporó a la campaña en septiembre de 2025 para realizar evaluaciones de armamento y sistemas de misión, aunque no se confirmó oficialmente si fue el avión utilizado en este ensayo.

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Estados Unidos busca iniciar la producción del bombardero furtivo en 2027

El B-21 Raider está destinado a convertirse en una pieza central de la capacidad aérea estratégica estadounidense y, progresivamente, reemplazará a los bombarderos B-2 Spirit y B-1B Lancer. Su desarrollo forma parte de los esfuerzos de Washington por modernizar su flota y fortalecer su capacidad de disuasión.

En paralelo, Northrop Grumman amplía sus instalaciones de producción en Plant 42, en Palmdale, California, donde incorpora una segunda línea de fabricación. Tom Jones, directivo de la compañía, señaló que el nuevo avance acerca al B-21 a su objetivo de proporcionar a Estados Unidos una capacidad de disuasión sin precedentes.

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