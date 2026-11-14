En 1884, dos inmigrantes italianos fundaron un pueblo en Argentina que llegó a tener 40 manzanas, iglesia, escuela y comercios, pero una inundación cambió su destino La inundación de 2001 forzó la evacuación de sus últimos 50 vecinos, dejando solo vestigios de su pasado, como la antigua iglesia y la estación de tren, que ahora recuerdan su historia.

San Mauricio, un pueblo del oeste de Buenos Aires, fue fundado en 1884 por los hermanos italianos Duva, pero a lo largo de los años ha sufrido un notable abandono.

San Mauricio, un pueblo del oeste de Buenos Aires, fue fundado en 1884 por los hermanos italianos Duva, pero a lo largo de los años ha sufrido un notable abandono. Foto: Mayordomodiego | IG

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, existe un pueblo cuya historia refleja el auge y el abandono de numerosas localidades rurales. Se trata de San Mauricio, fundado el 22 de septiembre de 1884 por los hermanos italianos Mauricio y Jacinto Duva, quienes llegaron desde la región de Potenza con el propósito de construir un nuevo hogar.

Con el paso de los años, el asentamiento llegó a tener 40 manzanas, una iglesia, una escuela, comercios, hoteles y hasta espacios de entretenimiento. Sin embargo, las dificultades económicas, el aislamiento y la migración de sus habitantes fueron debilitando su actividad, hasta que una inundación en 2001 obligó a evacuar a sus últimos 50 vecinos.

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El pueblo argentino que nació del sueño de dos hermanos italianos

La historia de esta localidad comenzó cuando los hermanos Duva se instalaron cerca del antiguo Fortín Gaspar Campos y la Zanja de Alsina. Mauricio eligió el nombre San Mauricio en homenaje al patrono de Montemurro, su pueblo natal en Italia, e impulsó actividades agrícolas y ganaderas para atraer a nuevas familias.

Como parte de su proyecto, abrió un almacén llamado El Nápoles, que posteriormente pasó a conocerse como El Gran Recreo. La localidad comenzó a sumar establecimientos e instituciones: en 1892 inauguró una capilla dedicada a su patrono y, con el tiempo, incorporó una escuela, una farmacia, un hotel y un destacamento policial, entre otros servicios.

De tener 40 manzanas a evacuar a sus últimos 50 habitantes en 2001

Durante sus primeras décadas, San Mauricio experimentó un importante crecimiento. También funcionaron panaderías, carnicerías, una fábrica de quesos y depósitos de cereales. Incluso la confitería El Sol de Mayo ofrecía proyecciones cinematográficas a comienzos del siglo XX. En 1910, un plano del agrimensor Luis Monteverde registró la existencia de 40 manzanas.

No obstante, la llegada del ferrocarril en 1903 no impulsó el desarrollo esperado, ya que la estación, inaugurada en 1904, quedó alejada del centro. A esto se sumaron la crisis económica, las sequías y el éxodo de las familias. Finalmente, en septiembre de 2001, lluvias cercanas a los 300 milímetros dejaron al pueblo prácticamente aislado y obligaron a evacuar a sus últimos 50 habitantes. Actualmente, San Mauricio conserva vestigios de su antigua iglesia, la estación ferroviaria y la vivienda de la familia Duva.