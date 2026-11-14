Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Mundo

En 1884, dos inmigrantes italianos fundaron un pueblo en Argentina que llegó a tener 40 manzanas, iglesia, escuela y comercios, pero una inundación cambió su destino

La inundación de 2001 forzó la evacuación de sus últimos 50 vecinos, dejando solo vestigios de su pasado, como la antigua iglesia y la estación de tren, que ahora recuerdan su historia.

San Mauricio, un pueblo del oeste de Buenos Aires, fue fundado en 1884 por los hermanos italianos Duva, pero a lo largo de los años ha sufrido un notable abandono.
San Mauricio, un pueblo del oeste de Buenos Aires, fue fundado en 1884 por los hermanos italianos Duva, pero a lo largo de los años ha sufrido un notable abandono.Foto: Mayordomodiego | IG
Por
google iconLa República en Google

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, existe un pueblo cuya historia refleja el auge y el abandono de numerosas localidades rurales. Se trata de San Mauricio, fundado el 22 de septiembre de 1884 por los hermanos italianos Mauricio y Jacinto Duva, quienes llegaron desde la región de Potenza con el propósito de construir un nuevo hogar.

Con el paso de los años, el asentamiento llegó a tener 40 manzanas, una iglesia, una escuela, comercios, hoteles y hasta espacios de entretenimiento. Sin embargo, las dificultades económicas, el aislamiento y la migración de sus habitantes fueron debilitando su actividad, hasta que una inundación en 2001 obligó a evacuar a sus últimos 50 vecinos.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Puedes ver

Polonia conserva un pueblo medieval de hace 700 años donde las viviendas se distribuyen a lo largo de una sola carretera de casi nueve kilómetros

lr.pe

El pueblo argentino que nació del sueño de dos hermanos italianos

La historia de esta localidad comenzó cuando los hermanos Duva se instalaron cerca del antiguo Fortín Gaspar Campos y la Zanja de Alsina. Mauricio eligió el nombre San Mauricio en homenaje al patrono de Montemurro, su pueblo natal en Italia, e impulsó actividades agrícolas y ganaderas para atraer a nuevas familias.

LR Focus

Como parte de su proyecto, abrió un almacén llamado El Nápoles, que posteriormente pasó a conocerse como El Gran Recreo. La localidad comenzó a sumar establecimientos e instituciones: en 1892 inauguró una capilla dedicada a su patrono y, con el tiempo, incorporó una escuela, una farmacia, un hotel y un destacamento policial, entre otros servicios.

Puedes ver

Ueno Bank: el dinero, el poder y la red internacional que terminó bajo sospecha en Paraguay

lr.pe

De tener 40 manzanas a evacuar a sus últimos 50 habitantes en 2001

Durante sus primeras décadas, San Mauricio experimentó un importante crecimiento. También funcionaron panaderías, carnicerías, una fábrica de quesos y depósitos de cereales. Incluso la confitería El Sol de Mayo ofrecía proyecciones cinematográficas a comienzos del siglo XX. En 1910, un plano del agrimensor Luis Monteverde registró la existencia de 40 manzanas.

No obstante, la llegada del ferrocarril en 1903 no impulsó el desarrollo esperado, ya que la estación, inaugurada en 1904, quedó alejada del centro. A esto se sumaron la crisis económica, las sequías y el éxodo de las familias. Finalmente, en septiembre de 2001, lluvias cercanas a los 300 milímetros dejaron al pueblo prácticamente aislado y obligaron a evacuar a sus últimos 50 habitantes. Actualmente, San Mauricio conserva vestigios de su antigua iglesia, la estación ferroviaria y la vivienda de la familia Duva.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONPE al 100%: Renovación Popular gana la alcaldía de Lima

Italia multa a Meta con más de US$885 millones por acceder a fotos y videos de usuarios de Facebook sin consentimiento

Computadoras para usar inteligencia artificial: conoce los equipos GIGABYTE

Mundo

Ueno Bank: el dinero, el poder y la red internacional que terminó bajo sospecha en Paraguay

Italia multa a Meta con más de US$885 millones por acceder a fotos y videos de usuarios de Facebook sin consentimiento

María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

ONPE al 100%: Renovación Popular gana la alcaldía de Lima

Misión cumplida: El traslado del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba en el ‘Papacóptero’

Congreso propone destinar S/ 450 millones de su recorte presupuestal a El Niño e inseguridad ciudadana