Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Melgar EN VIVO: sigue la semifinal del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026
EN VIVO

López Aliaga denunciará a Burneo y Papa León XIV explota contra Milei | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Mundo

Un pianista de 37 años cayó por la borda de un crucero y sobrevivió nueve horas a la deriva en el océano Pacífico: “Pensé que iba a morir”

El músico, identificado como parte de la tripulación del Ovation of the Seas, fue encontrado por pescadores que informaron a los socorristas para su atención y traslado al hospital.

La operación de rescate fue realizada por dos pescadores que encontraron al músico.
La operación de rescate fue realizada por dos pescadores que encontraron al músico.Foto: Royal Caribbean
Por
google iconLa República en Google

Un pianista de 37 años que trabajaba en un crucero de Royal Caribbean sobrevivió después de permanecer aproximadamente nueve horas a la deriva en el océano Pacífico. El hombre cayó por la borda de la embarcación y fue localizado por dos pescadores a unos 30 kilómetros de la costa de California, cerca de la isla Santa Catalina.

El rescate ocurrió el viernes, cuando Sean Norton y Grant Garrett regresaban de una jornada de pesca de marlín. Al encontrarlo en el agua, ambos consiguieron subirlo a su embarcación. "Gracias. Pensé que iba a morir", dijo una vez a salvo.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA: Así fue su ENCUENTRO con JAVIER MILEI | #LR

Puedes ver

La famosa reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

lr.pe

Así fue el rescate del pianista que cayó de un crucero

El hombre se identificó como pianista del Ovation of the Seas, un crucero de 14 cubiertas perteneciente a Royal Caribbean. Según relató Grant Garrett a la cadena CBS, el capitán de la embarcación distinguió a una persona en el agua y decidió detenerse para auxiliarla. "Pensé: 'Sí, es un ser humano. Para el barco y recojamos todos los sedales'", contó.

LR Focus

Después de subir al superviviente a bordo, los pescadores hicieron una llamada de emergencia para solicitar asistencia. Socorristas de Newport Beach acudieron al lugar y brindaron atención al hombre, que posteriormente fue trasladado a un hospital. Según la Guardia Costera, se espera que sobreviva.

Puedes ver

Albert Einstein dejó una reflexión sobre la vida que todos deberían recordar: "Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia delante"

lr.pe

La temperatura del océano habría sido clave para su supervivencia

Sean Norton consideró que las condiciones del agua pudieron resultar determinantes para que el pianista resistiera tantas horas en el océano. El pescador explicó a CBS que la temperatura fue una condición excepcionalmente favorable frente a otros periodos del año.

"Estamos teniendo un año de El Niño extraordinariamente intenso. Este hombre estuvo probablemente unas diez horas en el agua, pero la temperatura era de 24 °C. En otro año no habría sobrevivido", declaró Norton. Mientras tanto, la Guardia Costera abrió una investigación para determinar cómo cayó el trabajador al mar y cuándo se advirtió su desaparición.

Royal Caribbean confirmó el incidente y aseguró que está acompañando al músico durante su recuperación. "Estamos proporcionando apoyo y ayuda a nuestro tripulante durante estos difíciles momentos. Por respeto a la privacidad de nuestro empleado, no tenemos más detalles que compartir", señaló un portavoz de la compañía.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un pianista de 37 años cayó por la borda de un crucero y sobrevivió nueve horas a la deriva en el océano Pacífico: “Pensé que iba a morir”

Trump cuestionó sin pruebas la victoria demócrata en las legislativas de Estados Unidos: "¿De verdad alguien cree?"

Partido Universitario vs Melgar EN VIVO: la U remonta la serie de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Mundo

Trump cuestionó sin pruebas la victoria demócrata en las legislativas de Estados Unidos: "¿De verdad alguien cree?"

En 1817, San Martín y su ejército cruzaron los Andes por esta ruta: 209 años después, recorrerla sigue siendo un desafío de varios días a caballo

El convento saqueado por piratas y golpeado por El Niño hace más de 300 años está en Perú: ahora integra la ruta del papa León XIV

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau rechaza reunión con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro: “El mejor escudo es la justicia social”

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú