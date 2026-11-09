Un pianista de 37 años cayó por la borda de un crucero y sobrevivió nueve horas a la deriva en el océano Pacífico: “Pensé que iba a morir” El músico, identificado como parte de la tripulación del Ovation of the Seas, fue encontrado por pescadores que informaron a los socorristas para su atención y traslado al hospital.

Un pianista de 37 años que trabajaba en un crucero de Royal Caribbean sobrevivió después de permanecer aproximadamente nueve horas a la deriva en el océano Pacífico. El hombre cayó por la borda de la embarcación y fue localizado por dos pescadores a unos 30 kilómetros de la costa de California, cerca de la isla Santa Catalina.

El rescate ocurrió el viernes, cuando Sean Norton y Grant Garrett regresaban de una jornada de pesca de marlín. Al encontrarlo en el agua, ambos consiguieron subirlo a su embarcación. "Gracias. Pensé que iba a morir", dijo una vez a salvo.

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Así fue el rescate del pianista que cayó de un crucero

El hombre se identificó como pianista del Ovation of the Seas, un crucero de 14 cubiertas perteneciente a Royal Caribbean. Según relató Grant Garrett a la cadena CBS, el capitán de la embarcación distinguió a una persona en el agua y decidió detenerse para auxiliarla. "Pensé: 'Sí, es un ser humano. Para el barco y recojamos todos los sedales'", contó.

Después de subir al superviviente a bordo, los pescadores hicieron una llamada de emergencia para solicitar asistencia. Socorristas de Newport Beach acudieron al lugar y brindaron atención al hombre, que posteriormente fue trasladado a un hospital. Según la Guardia Costera, se espera que sobreviva.

La temperatura del océano habría sido clave para su supervivencia

Sean Norton consideró que las condiciones del agua pudieron resultar determinantes para que el pianista resistiera tantas horas en el océano. El pescador explicó a CBS que la temperatura fue una condición excepcionalmente favorable frente a otros periodos del año.

"Estamos teniendo un año de El Niño extraordinariamente intenso. Este hombre estuvo probablemente unas diez horas en el agua, pero la temperatura era de 24 °C. En otro año no habría sobrevivido", declaró Norton. Mientras tanto, la Guardia Costera abrió una investigación para determinar cómo cayó el trabajador al mar y cuándo se advirtió su desaparición.

Royal Caribbean confirmó el incidente y aseguró que está acompañando al músico durante su recuperación. "Estamos proporcionando apoyo y ayuda a nuestro tripulante durante estos difíciles momentos. Por respeto a la privacidad de nuestro empleado, no tenemos más detalles que compartir", señaló un portavoz de la compañía.