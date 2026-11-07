En América Latina construyen un ferrocarril de 1.206 km para unir zonas agrícolas de Brasil con el Atlántico: prevén entregas hasta 2028 La inauguración de la Ferrovia Transnordestina facilitará el traslado de granos y otros productos, potenciando las exportaciones desde el interior brasileño hacia el océano Atlántico.

Brasil avanza en la construcción de la Ferrovia Transnordestina, un corredor de carga de 1.206 kilómetros que unirá el nordeste con el puerto de Pecém en 2027 y 2028.

Brasil avanza en la construcción de la Ferrovia Transnordestina, un corredor de carga de 1.206 kilómetros que unirá el nordeste con el puerto de Pecém en 2027 y 2028. Ilustración LR

Brasil avanza en la construcción de la Ferrovia Transnordestina, un corredor de carga de 1.206 kilómetros que conectará el interior del nordeste con el puerto de Pecém, en el océano Atlántico. El cronograma divulgado por el Gobierno federal contempla entregas en dos etapas: la primera tiene fecha prevista para 2027 y la segunda, para 2028, según la Agência Gov.

El proyecto en América Latina combina trabajos de infraestructura con operaciones experimentales en segmentos habilitados. El Ministerio de Integración y Desarrollo Regional informó que el primer viaje con carga, realizado el 18 de diciembre de 2025, trasladó 1.000 toneladas de maíz durante un recorrido de 585 kilómetros entre Piauí y Ceará. En enero de 2026 se programó otra prueba con 20 vagones de sorgo.

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¿Cómo será la ruta del ferrocarril Transnordestina que unirá el interior de Brasil con el océano?

El megaproyecto ferroviario de 1.206 kilómetros conectará el interior brasileño con el océano Atlántico. Su trazado principal partirá desde Eliseu Martins (Piauí), pasará por Salgueiro (Pernambuco) y culminará en el complejo portuario de Pecém (Ceará). De acuerdo con la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), matriz de la concesionaria Transnordestina Logística S.A. (TLSA), la infraestructura atravesará 53 municipios en esas tres regiones.

La obra consta de dos tramos estratégicos. El trayecto inicial enlaza Paes Landim con el litoral cearense, mientras que la segunda etapa abarca el segmento entre Eliseu Martins y Ribeira do Piauí. Por esta razón, la Presidencia brasileña confirmó en julio de 2026 que Paes Landim marca el cierre de una fase constructiva y Eliseu Martins representa el origen global de la red.

El proyecto se divide en dos fases y actualmente se encuentra en la fase 1, que abarca un tramo de 1.206 km entre Eliseu Martins en Piauí y el puerto de Pecém. Foto: Bnaméricas

Diseñada para el traslado de granos, fertilizantes, cemento, combustibles y minerales, esta vía férrea unirá las zonas agrícolas e industriales con las terminales de exportación. "El Gobierno estima que, una vez concluida, tendrá capacidad para movilizar más de 30 millones de toneladas anuales", una meta condicionada a la operatividad total del sistema.

¿Cuándo estará lista la ferrovia Transnordestina y qué tramos se entregarán en 2027 y 2028?

El megaproyecto ferroviario alcanzó un progreso físico del 85% tras la culminación del lote 6 entre Quixeramobim y Quixadá, en Ceará. Según los indicadores oficiales reportados por la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (Sudene), la primera fase acumula 832 kilómetros completados sobre un trazado total de 1.053 kilómetros.

Las estimaciones de construcción contemplan finalizar la etapa inicial en 2027 para conectar Paes Landim con el puerto de Pecém, mientras que el tramo entre Eliseu Martins y Ribeira do Piauí tiene como meta el año 2028. El Ministerio de Integración fija esa misma fecha para la conclusión integral del tendido férreo, aunque las autoridades precisan que se trata de plazos de obra y no de inauguraciones confirmadas.

La inversión general asciende a R15.000 millones, respaldados por recientes desembolsos de R77,2 millones provenientes del Fondo de Desarrollo del Nordeste. Respecto al comienzo de operaciones en los sectores habilitados, el superintendente Francisco Alexandre afirmó: “La Transnordestina dejó de ser una promesa de largo plazo para consolidarse como una realidad operativa”.