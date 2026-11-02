Este país de América Latina no tiene salida al mar, pero supera a naciones como Argentina y El Salvador en fuerza de la Flota Naval A pesar de no tener acceso soberano al mar, Bolivia destaca en capacidades navales en América Latina, ocupando el 47° lugar entre 145 países evaluados.

Bolivia, pese a ser un país sin salida soberana al mar, aparece por encima de varias naciones latinoamericanas en el ranking de fuerza de flota naval 2026 elaborado por Global Firepower. Según los datos publicados por el portal especializado en capacidades militares, el país sudamericano cuenta con 67 unidades navales y ocupa la posición 47 entre los 145 países evaluados.

La cifra llama la atención debido a que Bolivia perdió su litoral marítimo como consecuencia de la Guerra del Pacífico y actualmente no cuenta con acceso soberano al océano. Sin embargo, su presencia en esta clasificación responde al número de unidades navales contabilizadas por Global Firepower, que incluye diferentes tipos de embarcaciones.

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De acuerdo con el listado, Bolivia supera a Argentina, que registra 42 unidades y ocupa el puesto 59, y a El Salvador, que aparece en la posición 95 con apenas 13 embarcaciones. Ambas naciones resaltan en el ámbito sudamericano y centroamericano, respectivamente, lo que hace más llamativa la comparación.

¿Qué países de América Latina tienen más unidades navales?

La clasificación de Global Firepower 2026 muestra que Colombia encabeza el listado de América Latina, con 213 unidades navales y el puesto 13 a nivel mundial. México ocupa la segunda posición latinoamericana, con 164 embarcaciones y el puesto 20, mientras Chile aparece tercero con 130 unidades y la posición 25.

El Perú también figura entre los países latinoamericanos con mayor cantidad de unidades navales contabilizadas: registra 78 y ocupa el puesto 44 del mundo.