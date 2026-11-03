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Choque de dos helicópteros en Nepal deja un muerto y tres heridos tras intentar aterrizar cerca del monte Everest

Las aeronaves, de Fishtail Air y Dynasty Air, intentaban aterrizar en un helipuerto. Entre los heridos se encuentra un turista neozelandés y los pilotos de ambos helicópteros.

Los heridos fueron trasladados a un hospital de Katmandú y se encuentran en estado estable. Foto: Captura X.
Los heridos fueron trasladados a un hospital de Katmandú y se encuentran en estado estable. Foto: Captura X.
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Un turista de nacionalidad india murió y otras tres personas resultaron heridas tras la colisión de dos helicópteros que intentaban aterrizar en un helipuerto cercano al campamento base del monte Everest, en Nepal. El accidente ocurrió en la zona de Pheriche, situada a unos 4.300 metros de altitud, según informaron las autoridades locales.

Las aeronaves pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Una de ellas transportaba turistas extranjeros que habían sido evacuados de la región del Everest, mientras que la otra trasladaba mercancías. Entre los afectados se encuentra un turista neozelandés, además de los pilotos de ambos helicópteros, quienes sufrieron lesiones.

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Los heridos fueron trasladados a un hospital de Katmandú y permanecían en condición estable, de acuerdo con la información policial.

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El accidente se produjo durante la temporada alta de senderismo en Nepal, periodo en el que es habitual el uso de helicópteros para transportar excursionistas y montañistas por la región del Himalaya. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias de la colisión y determinar cómo se produjo el impacto entre las aeronaves.

Trayectoria de los helicópteros

Según un comunicado emitido por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD y operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había volado desde el aeropuerto de Lukla hacia un helipuerto en Solukhumbu.

El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep, en Solukhumbu, con destino a otro punto del distrito, transportando a dos ciudadanos extranjeros.

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