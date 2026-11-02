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Partidos de hoy, martes 3 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los partidos de la UEFA Champions League.

Bayern Múnich, Barcelona y Alianza Lima juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Bayern Múnich/FC Barcelona/Alianza Lima/composición LR
Bayern Múnich, Barcelona y Alianza Lima juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Bayern Múnich/FC Barcelona/Alianza Lima/composición LR
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Los partidos del martes 3 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y de los partidos en la Champions League. Entre los duelos destacados de hoy figuran Atlético de Madrid vs Bayern Múnich, Barcelona contra Aston Villa y Manchester United ante Roma. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Continúa la fecha 15 en el Torneo Clausura con los partidos Comerciantes Unidos vs ADT y Alianza Lima vs Cienciano. De igual forma, habrá acción en el continente europeo con el inicio de la cuarta jornada en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Comerciantes Unidos vs ADT
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs Cienciano
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Sporting Cristal vs Alianza Lima
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Champions League HOY

  • Galatasaray vs Stuttgart
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Shakhtar vs Sporting CP
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Barcelona vs Aston Villa
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bodo/Glimt vs Lille
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Feyenoord vs Inter
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • LASK vs Slovan Bratislava
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Manchester United vs Roma
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Villarreal vs PSG
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Chapecoense vs Mirassol
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Internacional vs Coritiba
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: SporTV

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